Ricardo Salinas Pliego debe 63 mil millones al SAT; Pliego se defiende

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, aseguró que las empresas de Ricardo Salinas Pliego tienen un adeudo con las autoridades de 63 mil millones de pesos. Estas señalaciones llegan después de que agentes de la Guardia Nacional tomaron control de un campo de golf propiedad del empresario.

El SAT señala que la empresa de Salinas Pliego a pagado 4 mil 868 millones de pesos por adeudos sin embargo aun quedan 53 mil millones de pesos pendientes por pagar así como otros 10 mil millones de pesos en créditos que fueron emitidos por la administración actual.

Estas cifras con resultado de las auditorías que realizó el SAT entre 2008 y 2018 a cuatro empresas del grupo.

Debido a estas declaraciones, el propio Ricardo Salinas Pliego se lanzo en contra del SAT, asegurando que esta institución a sido usada por la administración del presidente Obrador para amenazar a empresarios y críticos.

"Llegan, te ponen una cuenta gigante y luego dicen: ´bueno, pero si me pagas la mitad este te la perdono´. Nosotros no cedemos ante la extorsión, y por eso no aceptamos ningún descuento, no vamos a pagar más que lo que es correcto, y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple como pretende esta administración", sostuvo enfático el presidente de Grupo Salinas.

Las afirmaciones de Pliego tienen antecedentes, pues durante una de las conferencia matutina del mandatario, este dio a conocer la información financiera del periodista, Carlos Loret de Mola, un critico del sexenio, algo que fue criticado duramente pues esta información es privada.