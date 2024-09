Ricardo Salinas Pliego podría pagar en abonos multimillonaria deuda

Ricardo Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos de México y dueño de Grupo Elektra, enfrenta una situación fiscal delicada con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Elektra podría verse obligada a pagar una millonaria deuda de más de 34,734 millones de pesos, monto que ha sido acumulado por omisiones fiscales de años anteriores. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está por resolver varios amparos interpuestos por la empresa, la ministra Loretta Ortiz Ahlf ha revelado una oferta de parte del grupo empresarial de Salinas Pliego, lo que ha añadido un tinte polémico al caso.

La oferta a la ministra Loretta Ortiz Ahlf

La ministra de la SCJN, Loretta Ortiz Ahlf, recientemente reveló en una entrevista con Telereportaje que, antes de asumir su cargo, recibió una oferta del equipo de Salinas Pliego para manejar su imagen pública y publicidad. Ortiz Ahlf consideró esta propuesta como un intento de "tentación" para influir en su futuro trabajo como ministra. No obstante, rechazó dicha oferta, reafirmando su compromiso con la honestidad y la ética en su rol judicial.

Deudas fiscales de Elektra

Grupo Elektra ha estado en el centro de importantes disputas fiscales con el SAT debido a la omisión en el pago de impuestos en los años 2008 y 2013. Estas disputas han escalado hasta la Suprema Corte, donde se están revisando dos amparos clave:

Amparo del 2 de octubre: Proyecto de la ministra Yasmín Esquivel relacionado con una deuda de 1,431 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal de 2008.

Amparo del 9 de octubre: Proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que involucra una deuda mucho más significativa de 33,306 millones de pesos (incluyendo recargos e intereses) por la omisión del pago de impuestos en 2013.

La empresa ya perdió un caso similar en 2022, donde se le ordenó pagar 2,626 millones de pesos al SAT, lo que marca un precedente negativo para las nuevas disputas en curso.

Posibles consecuencias para Elektra

Si la SCJN falla en contra de Elektra, la empresa deberá pagar la totalidad de la deuda, una suma que podría ascender a más de 34,734 millones de pesos. Esto representaría una carga financiera fuerte para el conglomerado de Salinas Pliego. Aunque existe la opción de negociar un plan de pagos a 36 meses, la empresa tendría que pagar un 20% del total de inmediato, lo que implicaría un desembolso considerable.

Impacto en la fortuna de Ricardo Salinas Pliego

Salinas Pliego, quien actualmente cuenta con una fortuna estimada en 11,300 millones de dólares, según el Bloomberg Billionaires Index, podría ver una reducción en su patrimonio si Elektra es obligada a pagar las deudas fiscales. En caso de que se le exija pagar los 34,734 millones de pesos (aproximadamente 2,002 millones de dólares), su fortuna podría disminuir a 9,298 millones de dólares, lo que representaría una caída de cerca del 18%.

Solicitud de Elektra para llevar el caso al pleno de la SCJN

Ante esta situación, Grupo Elektra ha solicitado que el Pleno de la SCJN revise los litigios fiscales, argumentando que la reciente reforma judicial ya no contempla la operación de las Salas de la Corte. Sin embargo, la Segunda Sala de la Corte, presidida por el ministro Alberto Pérez Dayán, aún no ha aceptado esta solicitud. Los ministros Yasmín Esquivel y Pérez Dayán han propuesto desechar los recursos de Elektra, considerando que los casos no presentan cuestiones de constitucionalidad relevantes que justifiquen su envío al Pleno.

Reformas y tácticas legales

La reciente reforma constitucional, publicada el 15 de septiembre, establece que los casos fiscales deben resolverse en un plazo máximo de seis meses. Si bien este marco legal busca agilizar los litigios fiscales, aún no se ha determinado la cuantía de los asuntos que estarán sujetos a esta regla. Elektra ha utilizado diversas tácticas legales para prolongar los casos, incluyendo la solicitud de impedimentos para algunos ministros, lo que le ha permitido ganar tiempo en sus disputas fiscales.

Controversias y relaciones con el Gobierno

Ricardo Salinas Pliego ha sido una figura controvertida en México, no solo por sus opiniones sobre la educación pública y los libros de texto gratuitos, a los que ha calificado como "comunistas", sino también por su abierta postura en contra del pago de impuestos. Sus empresas han estado involucradas en varias disputas legales, incluidas demandas por impago a tenedores de bonos.

¿Cómo quedaría el desglose de pagos?

Si Grupo Elektra llegara a negociar un plan de pagos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para liquidar su deuda de 34,734 millones de pesos en un esquema de 36 meses, el desglose podría ser el siguiente, según los términos que normalmente se aplican en este tipo de acuerdos:

El 80% restante de la deuda, equivalente a:

80% de 34,734 millones de pesos = 27,787.2 millones de pesos

se dividiría en 36 mensualidades, lo que resultaría en pagos mensuales regulares de:

27,787.2 millones de pesos / 36 meses = 771.87 millones de pesos por mes

Resumen del desglose de pagos: