Ricardo Salinas Pliego revela "pacto" con AMLO

El jueves por la noche, el empresario Ricardo Salinas Pliego hizo una impactante revelación a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), donde acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de haber pactado un acuerdo en relación con la deuda no pagada de Grupo Elektra. Salinas Pliego afirmó que hay un intento por cobrarle dos veces la misma deuda, lo que ha generado una controversia considerable.

La acusación de Salinas Pliego

Salinas Pliego afirmó que el presidente mintió durante su conferencia mañanera sobre la naturaleza del acuerdo entre ellos.

Una verdad a medias es una mentira. ¡Siempre una mentira! y hoy, como de costumbre, Andrés les mintió en la mañanera sobre lo que realmente ocurrió entre él y yo con respecto a los supuestos ´impuestos no pagados´ por Grupo Elektra", escribió el empresario en X. "Andrés sabe perfectamente que el @SATMX pretende cobrarnos dos veces por lo mismo"

Según el empresario, el núcleo del problema radica en que se le está reclamando el pago de supuestas pérdidas fiscales correspondientes a los años 2008 a 2012.

"Fue precisamente por eso que hicimos el pacto para que los expedientes completos de nuestro caso fueran turnados al ministro Luis María Aguilar", declaró Salinas Pliego, añadiendo que esto fue consensuado con el procurador fiscal y el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

La intervención del SAT

El empresario no escatimó en críticas hacia el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalando que fue la falta de acción de este organismo la que retrasó la resolución de su caso.

Él (AMLO) sabe perfectamente que los recargos de tantos años son 100% CULPA del SAT y su negativa a hacer lo correcto", aseguró.

El empresario sostiene que el SAT solo envió el expediente correspondiente a 2013, dejando los asuntos de 2008 a 2012 sin resolver, lo que obstaculizó la labor del ministro Aguilar.

Salinas Pliego enfatizó que:

La culpa de que nuestro expediente estuviera meses en el cajón del ministro Aguilar es del SAT"

Detalles de la megadeuda de Elektra al SAT

El dueño de TV Azteca detalló que el SAT está intentando cobrarle dos veces por el mismo concepto. Según su versión, en revisiones anteriores, el SAT había determinado que las pérdidas fiscales no eran deducibles, pero más tarde cambiaron de opinión, lo que dejó abierta la posibilidad de que ahora se le cobre nuevamente por las mismas pérdidas.

Primero, en distintas revisiones durante esos años, afirmaron que esas pérdidas NO eran deducibles y que debíamos pagar por ello. Después, en una revisión posterior, afirmaron que sí eran deducibles", explicó Salinas Pliego.

Los recargos y la extorsión

Salinas Pliego también apuntó a la influencia de sus asesores cercanos, acusándolos de ser "intensos talibanes fiscales" colocados por su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, con el objetivo de extorsionar a los empresarios.

Debido a todas estas mentiras e incumplimientos, decidimos demandar al presidente, exigiendo conforme a derecho que respete lo que habíamos pactado", explicó Salinas Pliego.

Asimismo, el empresario dijo confiar "en el juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise y dictamine sobre la improcedencia del doble cobro y de los enormes e infundados recargos".

Es muy triste ver cómo las mentiras y los engaños conducen a estas situaciones indeseables. Para ser sincero esperaba más de Andrés Manuel López Obrador como presidente...", aseguró en su mensaje Salinas Pliego.

La respuesta de AMLO

En respuesta a la polémica, López Obrador se manifestó el pasado 23 de septiembre, afirmando que el caso de Salinas Pliego será resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) después de que él deje la presidencia.

No obstante, aseguró que la SCJN no tenía razón para admitir el caso debido a que no hubo "inconstitucionalidad" en el proceso.

La SCJN no puede resolver en el fondo porque ya se demostró que se debe ese dinero. Se acudió a la Corte para insistir en la defensa como tienen derecho todos los grandes contribuyentes y cualquier ciudadano. Sin embargo, la Corte no es competente porque el expediente ya pasó por los tribunales. Ya casi es cosa juzgada, no le compete a la Corte porque no es un problema de constitucionalidad", afirmó el mandatario.

Asimismo, el presidente dijo que no se enterará del resultado de la resolución.

Ni me voy a enterar porque yo ya me jubilo y voy a pagar el radio, la televisión y el Internet", comentó López Obrador, sugiriendo que el tema no le concierne una vez que deje el cargo.