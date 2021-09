"Rix no fue exonerado"; Ya está registrado como agresor sexual

La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ernestina Godoy, aseguró que en el caso del youtuber Rix, quien reconoció haber agredido sexualmente a la influencer Nath Campos, no fue exonerado y tampoco es un caso que ha quedado impune.

"(...) Quiero hacer énfasis en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró el registro del agresor sexual (Ricardo "N", mejor conocido como Rix) a la que agredió en el interior de su domicilio por lo que fue sentenciado a 3 años y 20 días de prisión tras acceder a un procedimiento abreviado como lo permite el sistema de Justicia penal acusatorio. Quiero ser enfática: ni se exoneró ni se dejó en impunidad los delitos denunciados por la víctima y reconocidos por el agresor", aseveró.

A través de un video difundido por la propia Fiscalía, Ernestina Godoy enfatizó que una vez que fue condenado por aceptar su responsabilidad en el delito de violación agravada, Ricardo "N" fue sentenciado por un juez.

"Una vez que fue condenado por aceptar su responsabilidad, en el delito de violación agravada en grado de tentativa ocurrida en junio de 2017, el juez le prohibió acercarse a la víctima y lo apercibió para que no ejerza ningún tipo de violencia en contra de la agraviada. Además, le ordenó pagar la reparación del daño moral, así como el pago de daños y perjuicios, conceptos que se dieron por satisfechos, así como la suspensión de sus derechos políticos", señaló..

Ernestina Godoy fue enfática al insistir que el acusado no ha sido exonerado, solo que podrá cumplir su sentencia en libertad, como lo establece la Ley.

"Todo ello, como parte de la justicia alternativa que contempla nuestro sistema penal, lo que no significa, bajo ninguna circunstancia, que este individuo, conocido como Rix, haya sido exonerado por pagar una multa, por el contrario, queda registrado como un agresor sexual con antecedentes penales. Cumplirá su sentencia en libertad con las condicionantes que la Ley establece", reiteró.

Ernestina Godoy aseguró que la Fiscalía a su cargo "ha cambiado para lograr mejores resultados en la investigación y procesamiento de los delitos en general y particularmente los que se cometen en contra de mujeres y niñas que han sido víctimas de la violencia".

"Con ello reducimos la impunidad y enviamos un claro mensaje a la sociedad. Vamos a investigar y perseguir a quien atente contra la integridad física y emocional de las mujeres".

Acto seguido, la titular de la Fiscalía capitalina resaltó el caso de Ricardo "N", mejor conocido como Rix.

El pasado viernes 10 de septiembre, Ricardo Arturo González "Rix" obtuvo su libertad bajo fianza, tras declararse culpable de agredir sexualmente a Nath Campos, quien es hija del reconocido compositor, Kiko Campos.

A través de su cuenta de Instagram, Nath Campos se expresó acerca de la libertad condicional de su agresor. En sus stories, la youtuber aseguró que a pesar de que "Rix" no tuvo que pagar su condena tras las rejas ella se siente feliz con lo que pudo lograr en su caso.

"Sé que es complicado y es frustrante. Es un proceso que emocionalmente me ha tomado digerir y una parte de mí está muy contenta de tener cierre de capítulo. Como les he dicho más de una vez, mi propósito al hablar y contar mi historia siempre fue llegar a mujeres que podrían vivir o estar viviendo algo similar, cambiar algo en la gente que me ve y quitarme una carga y un peso de encima que por años arrastré a distintas áreas de mi vida", aseguró Nath.