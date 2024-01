Robo de datos contra presidencia se dio desde España; Afectaron a 263 periodistas

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia de la República, hizo una declaración sobre el hackeo que sufrió el gobierno federal, donde se sustrajo la información personas de cientos de periodistas que asisten a las conferencia matutina del presidente López obrador.

Cuevas señala que la Guardia Nacional ya cerró el sitio donde se albergaba la información de los periodistas, pero Aristegui Noticias señala que otros foros aun siguen albergando esta información, al cual es de libre acceso, es decir, que no se tiene que pagar para tener acceso a esta información.

En una conferencia de prensa, el vocero de Presidencia señaló que esto no se trató de un hackeo, si no de una sustracción de información, que se dio por medio del usuario de una persona que ya no trabaja para el estado.

Asimismo se afirman que el robo de los dato se dio desde España y fueron 263 periodistas los afectados.

Los funcionarios de gobierno informaron que se presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se dará la notificación respectiva al INAI.

Este pasada semana, distintos medios como El Universal y Reforma alertaron sobre el hackeo que sufrió el gobierno federal, dejando expuesto la información personal de 300 periodistas. Este pasado lunes el presidente López Obrador confirmó el robo de estos datos.