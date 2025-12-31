La conductora Rocío Sánchez Azuara revela su cirugía de histerectomía

Qué es una histerectomía, la cirugía a la que se sometió Rocío Sánchez Azuara

¿Qué es una histerectomía?

A esta cirugía se sometió Rocío Sánchez Azuara. Fue sometida a una histerectomía siendo una cirugía para retirar "total o parcialmente el útero". Según la explicación que la conductora dio, en su caso se trató de una histerectomía total, es decir, a Rocío Sánchez Azuara le retiraron el útero.

En su caso se debió a que en una revisión ginecológica, su doctora encontró crecimiento en su órgano de modo que propuso la histerectomía por laparoscopia. Por otra parte, compartió que la histerectomía que le realizaron también sirvió para que su fibrosis por tres cesáreas, dejara de molestar su vejiga porque comenzaba a tener problemas por ello.

Detalles sobre la cirugía

Según sitios médicos, la histerectomía puede hacerse junto con otros órganos como el cuello uterino, ovarios y trompas de Falopio, pero Rocío Sánchez Azuara no compartió estos detalles.