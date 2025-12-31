Impacto del aumento salarial en México: ¿más impuestos para algunos?

A escasas horas de que inicie el nuevo año, una de las mayores preocupaciones para la clase trabajadora en México es el impacto real que tendrá el incremento al salario mínimo en 2026. Si bien el aumento representa una mejora nominal en el poder adquisitivo, ha surgido la duda sobre si este ajuste empujará a más empleados a pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR), reduciendo así el beneficio neto.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) y las disposiciones fiscales vigentes, aquí te explicamos qué se sabe sobre el pago de impuestos para el próximo ciclo.

El Blindaje del Salario Mínimo

Es fundamental aclarar que, por ley, quienes perciben estrictamente el salario mínimo están protegidos contra retenciones fiscales:

Exención de ISR: El artículo 96 de la Ley del ISR establece que no se efectuará retención a las personas que únicamente perciban un salario mínimo general. Esto significa que, independientemente del porcentaje de aumento que entre en vigor el 1 de enero de 2026, si ganas el mínimo, tu pago debe llegar íntegro.

El reto de los "sueldos bajos": La polémica surge con aquellos trabajadores que ganan apenas un poco más del mínimo. Debido a que las tablas de ISR no siempre se ajustan al mismo ritmo que el salario, muchos empleados podrían brincar a un renglón fiscal superior, lo que resultaría en una retención mayor.

¿Qué pasará con las Tablas del ISR en 2026?

Para evitar que el aumento salarial sea absorbido por el fisco, el Gobierno Federal suele realizar ajustes en las tarifas del impuesto:

Ajuste por Inflación: Cuando la inflación acumulada supera el 10% desde la última actualización, el SAT está obligado a actualizar las tablas para evitar el efecto conocido como "frío fiscal" (donde un aumento de sueldo solo sirve para pagar más impuestos).

Subsidio para el Empleo: En 2024 y 2025 se aplicaron decretos para ajustar el subsidio al empleo, garantizando que el alza al salario mínimo no generara un impuesto a cargo del trabajador. Se espera que para 2026 se mantenga una política similar de protección al ingreso básico.

Costo de Vida vs. Salario Neto

Aunque el trabajador del salario mínimo no pague ISR, el aumento sí impacta en otros costos para el empleador, como las cuotas al IMSS e INFONAVIT, las cuales se calculan con base en el salario diario integrado. Analistas sugieren que los consumidores podrían ver un ajuste ligero en precios de servicios y productos básicos como consecuencia del incremento en los costos de nómina de las empresas.

En resumen, si ganas el salario mínimo general o el de la Zona Libre de la Frontera Norte, no deberás pagar más impuestos en 2026 sobre ese ingreso base. El desafío real será para quienes ganan sueldos medios, quienes deberán estar atentos a la publicación de las nuevas tablas del SAT en el Diario Oficial de la Federación.