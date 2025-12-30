Tesla prevé entregar 422,850 unidades en el último trimestre de 2025

Tesla prevé que sus ventas del último trimestre de 2025 caerán un 15%.

Debido a la desaparición de los créditos fiscales de 7 mil 500 dólares para vehículos eléctricos, el fabricante Tesla informó que se espera que en el último trimestre de 2025 las ventas caigan un 15%, es decir 422 mil 850 unidades.

Lo anterior, según los datos recopilados por la compañía con las cifras de entregas de vehículos estimadas por los principales analistas del sector.

¿Qué anticipan los analistas sobre las ventas de Tesla?

La caída no es una sorpresa ya que firmas como Kelley Blue Book anticipan que las ventas de Tesla en EU, caerán un 22.4% en el último trimestre del año.

Según esos datos, en 2025, las ventas totales de Tesla sumarán un millón 640 mil 752 vehículos; en 2026, un millón 750 mil 243; en 2027, 2 millones 10 mil 459; en 2028, 2 millones 350 mil 451; y en 2029, 3 millones 19 mil 902 unidades.

¿Cómo se están ajustando las expectativas de entrega?

Por su parte Electrek, una web especializada en el mercado de vehículos eléctricos y que se ha convertido en una de las principales voces críticas de la gestión de Elon Musk, señaló que la inusual publicación de las estimaciones de los analistas puede ser un intento de rebajar las expectativas de cara al anuncio oficial de entregas, que se producirá a inicios de enero.

Según que "si los números que se susurran en el mercado son 440 mil unidades y Tesla entrega 425 mil lo habitual sería que las acciones cayeran. Al anclar las expectativas en alrededor de 420 mil (entregas), 425 mil podría presentarse como una mejora de las previsiones."