El Mayo Zambada: García Harfuch asegura que no hay bienes a su nombre

No hay bienes asegurados a nombre de 'El Mayo' Zambada, aclara García Harfuch.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, precisó que, hasta el momento, las autoridades federales no han asegurado bienes registrados directamente a nombre de Ismael 'El Mayo' Zambada, uno de los principales líderes históricos del Cártel de Sinaloa. La aclaración surgió después de que el abogado del narcotraficante asegurara públicamente que su cliente no posee propiedades inscritas bajo su nombre, un señalamiento que abrió nuevamente el debate sobre el patrimonio atribuido a uno de los personajes más conocidos del crimen organizado en México. Durante una conferencia de prensa, García Harfuch explicó que las investigaciones financieras y patrimoniales continúan contra distintas organizaciones criminales, aunque en este caso específico no existen aseguramientos de bienes que aparezcan formalmente registrados a nombre de Zambada.

Acciones de la autoridad

El titular de la SSPC subrayó que la estrategia del Gobierno federal no se limita al aseguramiento de propiedades, sino que también contempla el congelamiento de cuentas bancarias y el decomiso de activos relacionados con operaciones ilícitas. 'A nombre de él directamente, a su nombre, no. Sí se han asegurado una gran cantidad de cuentas, propiedades y sobre todo cuentas congeladas de distintas organizaciones criminales', respondió el funcionario al ser cuestionado sobre el caso. Con esta precisión, García Harfuch dejó claro que las acciones patrimoniales emprendidas por las autoridades sí han afectado a diversas estructuras del crimen organizado, aunque no necesariamente a través de bienes registrados de manera personal por sus principales líderes.