CIUDAD DE MÉXICO.- Las dependencias federales integrantes del Gabinete de Seguridad desmintieron de forma categórica las versiones que circulaban en diversas plataformas digitales sobre un presunto resguardo secreto por parte de las fuerzas armadas a favor de Rubén Rocha Moya. Durante la exposición del informe detallado sobre las acciones de pacificación del territorio nacional, las autoridades correspondientes aclararon que las instituciones de la Secretaría de la Defensa Nacional operan con estricto apego al marco legal, rechazando cualquier señalamiento relativo a que el Ejército mantenga oculto o bajo una protección especial e irregular al funcionario sinaloense.

Acciones de la autoridad

Los voceros institucionales puntualizaron que el despliegue de los elementos de la Guardia Nacional y del personal militar en la región noroeste del país obedece exclusivamente a las estrategias conjuntas de disuasión del delito y al fortalecimiento de la infraestructura de seguridad pública ciudadana. Enfatizaron que las especulaciones surgidas a raíz de los recientes operativos de inteligencia no corresponden a la realidad operativa, puesto que las actividades de los servidores públicos estatales se desarrollan bajo los canales institucionales pertinentes y transparentes frente al escrutinio social de la nación mexicana.

Compromiso con la transparencia

Por otra parte, la administración federal reiteró su total disposición de continuar informando con absoluta veracidad los pormenores logísticos y judiciales derivados de las carpetas de investigación abiertas en la zona de Sinaloa. El llamado oficial exhortó a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general a no replicar noticias falsas que busquen desestabilizar la confianza en los cuerpos de rescate y de procuración de justicia, garantizando que la soberanía de las instituciones de seguridad nacional del país se mantiene firme en su combate a la criminalidad bajo el principio de transparencia total.