Claudia Sheinbaum asegura que no hay protección a Rocha Moya

Claudia Sheinbaum respaldó el posicionamiento del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el cual rechazó de manera categórica las versiones que aseguran la existencia de un supuesto operativo para ocultar o cambiar de ubicación al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante una presunta solicitud de Estados Unidos para su detención y extradición por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria calificó como falsas las publicaciones que afirman que Rocha Moya se encuentra resguardado por elementos del Ejército en instalaciones militares y sostuvo que su administración no utiliza a las instituciones del Estado para proteger a ningún servidor público o particular que enfrente investigaciones.

Sheinbaum afirmó que la política de su gobierno es clara y se basa en el combate a la impunidad, por lo que cualquier investigación, ya sea realizada por autoridades mexicanas o extranjeras, debe seguir los cauces legales correspondientes y sustentarse en pruebas, no en especulaciones o versiones periodísticas sin sustento.

Acciones de la autoridad

En ese contexto, el Gabinete de Seguridad —integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)— difundió una carta aclaratoria en la que desmintió la información publicada este 9 de julio por El Universal, donde se aseguraba la existencia de un operativo para trasladar y ocultar al mandatario sinaloense.

Las dependencias calificaron la versión como "absolutamente falsa" y rechazaron que Rubén Rocha Moya se encuentre bajo resguardo de las Fuerzas Armadas o que exista cualquier acción institucional destinada a impedir el cumplimiento de investigaciones o actuaciones de autoridades nacionales o extranjeras.

Detalles confirmados

"En el Gobierno de México no se protege a nadie", señaló el Gabinete de Seguridad en su posicionamiento oficial, al subrayar que la estrategia de cero impunidad se aplica sin distinción de cargos públicos, filiaciones políticas o relaciones personales.