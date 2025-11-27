Cuauhtémoc Blanco provoca indignación en 25N por gesto hacia Martha Cruz

Un tenso intercambio en la Cámara de Diputados ha generado indignación en redes sociales y entre activistas por la eliminación de la violencia contra la mujer. El diputado y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo le lanzó un beso a distancia a su colega Martha Aracely Cruz (PT), quien previamente le había reclamado su presencia en la sesión solemne conmemorativa por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N).

Los hechos, capturados en video, muestran a Blanco abandonando el Pleno. Al pasar junto al lugar de la diputada, el legislador se llevó la mano a la boca para enviarle el gesto, que fue interpretado como una provocación y un intento de silenciamiento.

¿Qué ocurrió?

En una entrevista posterior, la diputada Martha Aracely Cruz relató que le había exigido a Cuauhtémoc Blanco que se retirara de la sesión, argumentando que su presencia era ofensiva en un día dedicado a combatir la violencia de género.

"Le dije eso. 'Cuauhtémoc, salte del Pleno, es 25N y eres un violentador y no puedes estar aquí, ya vamos a empezar con la efeméride'. Se va a la esquina (Cuauhtémoc Blanco) y me manda un beso", declaró la legisladora del Partido del Trabajo.

Cruz afirmó que la acción de Blanco fue profundamente violenta porque intentó "callarla" con el gesto. La diputada expresó su indignación no solo por la acción del exgobernador de Morelos, sino por la expectativa de que otras mujeres podrían defenderlo públicamente, dejándola sola en su reclamo.

¿Cuál es el contexto de las acusaciones?

La razón principal por la que Cuauhtémoc Blanco es señalado como "violentador de mujeres" se relaciona con una denuncia interpuesta a finales de 2023. Su media hermana, Nidia Fabiola, lo acusó de presunto intento de agresión sexual ocurrido en diciembre de ese año en la residencia oficial del Gobierno de Morelos.

Aunque la Fiscalía de Morelos solicitó a la Cámara de Diputados que se retirara el fuero al exmandatario para que pudiera ser investigado y juzgado por la grave acusación, la solicitud fue rechazada por la mayoría de Morena y sus aliados, quienes argumentaron que la carpeta de investigación estaba supuestamente "mal integrada". El incidente de este martes reaviva el debate sobre la conducta de figuras públicas con señalamientos de violencia de género dentro del recinto legislativo.