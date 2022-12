Samuel García no descarta ir por la presidencia

El gobernador de Nuevo León, Samuel García aseguró en un evento de su partido que le interesaría ser el candidato del partido naranja para la presidencia de México en el 2024.

Durante la Convención Nacional Democrática Extraordinaria del Partido Movimiento Ciudadano, el mandatario de Nuevo León aseguró que su partido no necesita de una coalición con otros partidos para triunfar.

Samuel García destacó que en su partido hay buenos candidatos para la presidencia.

"No sé si vamos a ir juntos o en bola, solos o en coalición, lo que sí sé es que hemos demostrado, como en Nuevo León, que no ocupamos a nadie, solos ganamos y ganamos bien. No sé quién vaya a ser el candidato, pero aquí tenemos gallos y mujeres fregon*s".

El Gobernador destacó que su compromiso es con el estado de Nuevo León, pero se apunta a ser el candidato naranja para la presidencia.

"Ahora estamos concentrados en Nuevo León, falta mucho y para eso lo dije muy claro: Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos (...) me apunto como uno de ellos. Ya se demostró que se podía tener un nuevo Nuevo León y ahora viene un nuevo México naranja", expresó ante los militantes de Movimiento Ciudadano.

Finalmente indicó que él no cree ni en derechas ni en izquierdas, por el contrario, cree en la socialdemocracia, por lo que indicó que de la mano de Movimiento Ciudadano se buscará dejar atrás la polarización y se mantenga como un partido unido.