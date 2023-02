Santiago Creel apoya la idea de investigar a Felpe Calderón por Caso García Luna

El veterano político panista y actual presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda , aseguro que durante su manato como Secretario de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox, desconocía los crímenes de Genaro García Luna.

"Me preguntan si yo tenía conocimiento de esto, la respuesta es tajante: No, absolutamente No. Durante 5 años que serví como secretario de Gobernación, jamás tuve información de las agencias mexicanas tanto civiles como militares como de agencias estadunidenses", anticipó los cuestionamientos.

Además de distanciarse de García Luna, Creel aseguro que en caso de que se encuentren pruebas legales, el expresidente de México, Felipe Calderón, deberá rendir cuentas ante la ley, así como a otros altos mandos sin importar de que administración sean.

"No soy prudente, simplemente entiendo del proceso judicial y, quienes tienen la obligación de hacer esto son las autoridades, pero, si hay materia, deben de hacerlo, toque lo que toque, de la administración que sea, del nivel que se llegue. Más claro no lo puedo decir", indicó.

Santiago Creel tacho a García Luna de traidor a la patria y las consecuencias de sus actos debilitaron las instituciones de México.