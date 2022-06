Santiago Creel se destapa ser presidenciable en el 2024

En un evento en Guadalajara, el veterano diputado panista, Santiago Creel, señaló que esta dispuesto a competir por la candidatura a la presidencia este próximo 2024.

El conocido político señaló que buscaría que todos los partidos oposición al partido oficialista, Morena, se junten en un candidato único, sin embargo, señala que si algún partido no se une, lo respetaria.

"Si a mí no me alcanza, porque soy un hombre realista, si mi capital no me alcanza, yo me sumaré a quien sí le alcance, sea hombre o mujer. Para mí lo importante es el proyecto de Va por México", dijo.

Santiago Creel milita en el Partido Acción Nacional Y a desempeñado una larga carrera política en la Cámara de Diputados.