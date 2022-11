Se burlan de tuit de Día de Muertos de AIFA; lo llaman "aeromuerto Felipe Ángeles"

CIUDAD DE MÉXICO. - Con motivo del Día de Muertos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles publicó en su cuenta de Twitter una imagen con recuerda esta celebración, sin embargo los internautas, no tardos, no perezosos se burlaron de la publicación, señalando que un muerto se festeja a si mismo.

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) prevé alcanzar los apenas 700 mil pasajeros, 71 por ciento menos que los 2.4 millones de viajeros que se pretendían lograr originalmente, en tanto que para el 2023 el objetivo es reportar un millón, es decir un 80% menos que los 5 millones de pasajeros inicialmente previstos.

El rotundo fracaso del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, construido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha causado severas criticas quienes califican al AIFA, con un "aeropuerto muerto".

Así las cosas, la publicación en la que el AIFA, dice "Feliz Día de Muertos", provocó una nueva ola de críticas e incluso de burlas por porta de los internautas considerando que el coordinador de redes sociales del aeropuerto, se metió un "autogol".

Ente los comentarios se encuentran los siguientes: "El altar mejor autopersonalizado de México", "No se respetan solos", "Aww, un muerto felicitándose a si mismo, jiji", "No, no es un meme, en ese aeropuerto dicen que esta tan vacío que AIFAntasmas", y " Cuando el muerto se pone su propio altar #Aeromuerto".

Entre los miles de comentarios y de publicaciones que provocó el post de Día de Muertos del AIFA, se muestran fotografías en las que se puede observar totalmente vacío el aeropuerto.

Los mexicanos también realizaron críticas al AIFA, asegurando que el aeropuerto tiene más eventos que vuelos y lo llamaron "aeromuerto".

Además, expusieron que el AIFA "solito" se felicitó por el Día de Muertos, y comentaron que el aeropuerto nació muerto gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).