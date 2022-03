Se deslinda AMLO de la detención de "El Bronco"

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lavó las manos con respecto a la detención de Jaime Rodríguez, "El Bronco" y aseguró que la aprehensión no tiene relación con su gobierno; asimismo AMLO se mostró en contra de la difusión de las fotografías del exgobernador arrestado, "no es asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad".

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo León detuvo al exgobernador Jaime Rodríguez, al salir de su rancho en el municipio de Terán; "El Bronco", fue trasladado este mismo martes al penal de Apodaca en donde permanecerá mientras se resuelve su situación jurídica.

En el marco de su conferencia Mañanera, realizada en el Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, aseguró no tener ninguna relación con la detención de "El Bronco": "Yo me entera ayer ya cuando lo habían detenido, porque no es nada vinculado con el gobierno federal. Aclararlo esto".

En este contexto, pidió que no se utilice la ley para venganzas políticas, "no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad. Se debe de informar cuales fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas y transparentar todo".

El presidente de México, expresó que lo que no le gustó ya que afecta la dignidad del detenido, "fueron las fotos que le tomaron. Eso no... No es asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad y como decía Don Quijote, "por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida"", sostuvo el presidente.

Recordó que una situación similar se registró con la reciente detención del expresidente de Honduras que lo encadenaron frentes a los medios de difusión, "no se deben de permitir. No me gustaron las fotos y ojalá que no vuelvan a suceder".

Destacó que pese a su inconformidad con el manejo mediático que se le dio a la detención del exgobernador, no intervendrá toda vez que respeta la soberanía del estado de Nuevo León, "ellos son independientes, son autónomos de sus decisiones".