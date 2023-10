Se desploma un elevador en hospital de Mérida; Aseguran fue una falla mecánica

Un elevador del Hospital de Alta Especialidad de Mérida, Yucatán se desplomó con 12 personas en su interior, aunque no se reportaron heridos de gravedad. Este caso se une ya al puñado de elevadores que colapsan sin motivo en nosocomios de nuestro país.

Las autoridades del Hospital de Alta Especialidad aseguraron que uno de los elevadores de carga colapso debido a una falla mecánica, cayendo del segundo piso hasta la planta baja. El personal que estaba dentro no sufrió lesiones graves.

El equipo de Protección Civil y Hospital Seguro se hizo cargo para garantizar la seguridad de las personas afectadas.

"Nuestro equipo de Protección Civil y Hospital Seguro, actuó con rapidez y eficacia para garantizar la seguridad de las personas afectadas", señaló.

A pesar de que el hospital afirma que se trató de una falla mecánica, familiares de los enfermos que estaban en el nosocomio cuando ocurrió el evento, afirmaron que los elevadores de este hospital presentan fallas constantes.

"Por el elevador, me subí, pero estaba fallando, de por sí, con trabajo cerraba, sí, con trabajo cerraba, me subí allá, y después no, ¿y pudo subir?, sí, ¿y cómo eran con trabajo?, como que se trababa", explicó la mujer, quien llegó hasta el quinto piso para ver a su hermano.}