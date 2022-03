Se reunirá AMLO con John Kerry y con empresarios de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente Andrés Manuel López Obrador sostendrá hoy una reunión con John Kerry enviado del presidente Joe Biden y con empresarios del ramo eléctrico, encuentro en el que se analizará la Reforma Eléctrica que esta impulsando el gobierno de AMLO y con el que se busca llegar a buenos acuerdos con los inversionistas norteamericanos.

Durante la conferencia de prensa Mañanera de este jueves, López Obrador explicó que el día de hoy se reunirá con John Kerry, enviado de Joe Biden para la crisis climática, encuentro en el que también estarán presentes empresarios del sector energético de Estados Unidos.

"Se va a tener un encuentro, se les va informar sobre nuestro plan de generación de energías limpias, del propósito de fortalecer a PEMEX a la Comisión Federal de Electricidad, es decir a las empresas públicas".

AMLO dijo que les compartirá a los funcionarios y empresarios norteamericanos los beneficios de la reforma eléctrica que su gobierno está impulsando: "no queremos nosotros padecer como está sucediendo incluso en Estados Unidos, que por la invasión a Ucrania, aumenta el precio del crudo y los consumidores de Estados Unidos están comprando la gasolina a precios muy elevados".

En este contexto, López Obrador agradeció el apoyo que le ha dado a México, el propio John Kerry, el embajador de Estados Unidos, en México Ken Salazar e incluso "empresarios que están dispuestos a que se llegue a acuerdos, a regularizar su situación".

"Ya no es lo mismo, Nos vamos a entender, no va a haber problema, pero tienes que aprender a respetar y claro que queremos inversión particular nacional y extranjera, pero no de esa manera" puntualizó.

López Obrador, adelantó que espera que se una muy buena reunión, "porque vamos nosotros a buscar acuerdos, no estamos en una postura intransigente. Queremos llevar buenas relaciones con gobierno de los Estados Unidos y con los empresarios de Estados Unidos".