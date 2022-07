Sec de Salud evalúa qué hacer con pasantes tras el asesinato del médico Erick Andra

La Secretaría de Salud aseguró que evalúa qué hacer con los pasantes tras el asesinato del médico Erick Andrade de 24 años, registrado la tarde del viernes 15 de julio en Durango.

El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, informó la mañana del 18 de julio que se está evaluando si se retira a los pasantes de salud de las zonas peligrosas de México.

La declaración se dio luego de que el 15 de julio del asesinato de Erick Andrade, pasante de medicina que realizaba su servicio social en el hospital regional de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango

Esa tarde, el estudiante de la Universidad Autónoma de Durango murió luego de recibir disparos a manos de un hombre, quien se encontraba bajo los efectos de drogas, y que actualmente está detenido.

Sin embargo, el asesinato consternó a los trabajadores de salud, ya que unos días antes Masiel Mexia, una médico anestesióloga de San Juanito, Chihuahua, fue asesinada a balazos en su casa.

No obstante, pese a la ola de violencia e inseguridad que registran las zonas rurales de México, la Secretaría de Salud aún no sabe si retirará o no a los pasantes de medicina de dichas regiones.

Secretaría de Salud evalúa retirar a pasantes de medicina de zonas inseguras de México

Conforme a lo señalado por el titular de la Secretaría de Salud, está en valoración si se retira o no a los pasantes de medicina de las zonas inseguras de México.

Sin embargo, compartió que se van a redoblar esfuerzos en los sitios más difíciles, pero en principio, los pasantes de medicina y ciencias de la salud, continuarán con los servicios sociales, aún en los poblados más alejados e inseguros de México.

"En los sitios más difíciles pues redoblar los esfuerzos.

¿Se van a seguir enviando a los estudiantes a estas zonas aunque sean inseguras?

Está en valoración, pero en principio sí".

Jorge Alcocer Igualmente, el titular de la Secretaría de Salud, comentó que la dependencia trabaja para que actos como el ocurrido con Erick Andrade, no vuelvan a suceder. Señaló que "en eso están", poniendo atención en que el servicio de salud mejore y sea lo que "realmente merece el pueblo"; además, dijo que se planea tener una mayor cercanía con los pasantes.

La Secretaría de Salud también calificó el asesinato de Erick Andrade como un hecho muy triste y lamentable.

"Es muy triste, lamentable, lo primero es que no vuelva a suceder y desde luego a sus familiares, para todos ellos y a los compañeros médicos, a los pasantes, que en eso estamos, haciendo que esto sea realmente lo que merece el pueblo, la atención a la salud, y en eso no vamos a dejar más que una mayor cercanía con ellos".

Jorge Alcocer ¿Qué pasó con Erick Andrade en Durango? Erick Andrade brindaba atención a un joven con adicción a las drogas cuando el hombre de 21 años, sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones contra el médico pasante.

Posteriormente, la Secretaría de Salud de Durango confirmó el asesinato de Erick Andrade, quien habría recibido disparos en la cabeza.

Además, aseguró que tras el hecho se implementaron operativos para localizar al asesino del joven pasante, que estaba a tan sólo días de culminar su servicio social en el hospital donde lo atacaron.

Luego de ello, se notificó que la Fiscalía de Durango detuvo al sospechoso del asesinato del médico de 24 años, quien fue identificado como José Florentino "N", de 21 años de edad.

Conforme a lo dicho por la dependencia judicial, el hombre registró un elevado grado de intoxicación por consumo de sustancias psicotrópicas al ingresar a ese hospital.

Y luego de una hora de canalización, José Florentino reaccionó de forma violenta, disparó y mató al médico pasante, Erick David Andrade Ramírez.