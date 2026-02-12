Brote de sarampión en México: 9 mil casos y 28 defunciones

El brote de sarampión en México continúa en ascenso. De acuerdo con el informe más reciente de la Secretaría de Salud, con corte al 11 de febrero de 2025, el país acumula 9,187 casos confirmados, registrando un crecimiento significativo en la mayoría de las entidades federativas.

Las autoridades sanitarias han señalado que el incremento ha sido sostenido en las últimas semanas, lo que ha encendido alertas epidemiológicas tanto a nivel nacional como en el contexto internacional, donde también se reportan repuntes de la enfermedad.

Aumento en la población infantil

Este escenario ha colocado al sarampión nuevamente en el centro de la conversación pública, debido a su alta capacidad de transmisión y el impacto que puede tener en poblaciones vulnerables.

El grupo etario con mayor número de contagios es el de niños de 1 a 4 años, con 1,351 casos, seguido por menores de 5 a 9 años, con 1,122 contagios. Estas cifras confirman que la población infantil continúa siendo una de las más expuestas.

Incremento en adultos jóvenes

Un dato relevante es el aumento de casos en adultos jóvenes de 25 a 29 años, con 1,021 registros, un segmento que ha mostrado un crecimiento reciente en los reportes oficiales. Este repunte sugiere posibles brechas en esquemas de vacunación previos.

La distribución de casos por edad refleja la importancia de mantener coberturas de vacunación completas y un monitoreo constante de los sectores con mayor riesgo.

Desde el inicio de la transmisión en 2025, las autoridades contabilizan 28 defunciones asociadas al brote de sarampión. De ese total, dos fallecimientos se han registrado en las primeras semanas del año: un menor de edad y una persona adulta.