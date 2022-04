Segob afirma que hay negociaciones con Qatar Airways

Después de que la aerolínea Qatar Airlines, señalo que no hay ningún plan para que la misma vuele al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el gobierno de México volvió a afirmar que ambas partes ya se encuentran en negociaciones.

"La aerolínea @qatarairways confirmó las negociaciones con el @GobiernoMX para un próximo vuelo desde el @aifa_aeropuerto hacia el país asiático, que este año será sede del Mundial de Futbol #Qatar2022, a celebrarse del 21 de noviembre al 18 de diciembre"

La insistencia del gobierno mexicano en conectar México con la nación del medio oriente, es para poder satisfacer la próxima demanda de vuelos por la inminente copa del mundo de Qatar 2022.

Hasta el momento Qatar Airlines no ha confirmado lo dicho, nueva mente por el gobierno de México, se he de suponer, que se sostiene lo dicho anteriormente por la compañía, de no tener interés ni planes para volar al AIFA.

El tuit del la cuenta del Gobierno de México, ya fue borrada.