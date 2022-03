Seguridad del estadio y barras estaban trabajando juntas; Denuncian aficionados

Después de los lamentables hechos que ocurrieron el domingo pasado entre pseudo-aficionados del Querétaro y el Atlas, los afectados fueron escoltados por seguridad hasta llegar a Jalisco.

Por medio de los gobernadores de Jalisco, Querétaro y Guanajuato, el autobús que transportaba a los aficionados rojiblancos, fue escoltado por las autoridades de dicho estados, hasta el estadio Jalisco, en donde los mismo señalaron que no fueron protegidos por los uniformados de estadio.

"Se ve que empiezan a correr todos por el estadio, y empiezan a llegar con nosotros. Les abrieron la puerta, amigo. La policía cuando salimos a correr, pedimos protección, no nos apoyaron en ningún momento, se hacían a un lado nada más observaban veían como golpeaban a la gente...", señalo un aficionado

"La gente que no estaba en el estadio, abrieron las puertas y empezaron a meterse gente que estaba en el exterior, que no estaban en el partido... yo no vi un solo policía, estaba la gente de la seguridad privada del estadio, eran los que estaban, pero no tienen la capacidad para tratar un caso así", reclamó.

