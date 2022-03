Culpa AMLO a gobiernos anteriores de la violencia en estadio de Querétaro

CIUDAD DE MÉXICO. - El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos violentos que se desarrollaron en el Estadio Corregidora tras la riña entre aficionados del Atlas y Querétaro.

En La Mañanera, el mandatario aseguró que este tipo de situaciones son "resabios de los gobiernos neoliberales anteriores", por lo que llamó a reforzar la atención a los jóvenes y las desigualdades sociales para evitar la violencia.

"Debemos de tener en cuenta en consideración ante estos hechos lamentables que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia. Antes se pensaba que solo con medidas coercitivas se podría solucionar el problema de la violencia", dijo.

López Obrador insistió en que la paz es fruto de la justicia, por lo que reiteró que su administración busca atender las causas de la desigualdad económica y social, atender a los jóvenes, desterrar la corrupción, fortalecer a la familia y evitar la desintegración, "ese es el camino".

"Es un proceso de transición, donde lo viejo, lo anacrónico, el viejo régimen no acaba de morir y además todavía prevalece en mucha gente que se formó en ese ambiente y lo nuevo está naciendo, no acaba de nacer, pero la enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México", añadió.

En este sentido, explicó que la Federación no responsabilizará al gobernador del estado, Mauricio Kuri, ya que ha "está haciendo su trabajo" e informando sobre la situación, al igual que el resto de las autoridades de Querétaro.

Asimismo, pidió cuestionar las versiones sobre el tema, especialmente las que aseguran que hay personas fallecidas tras el enfrentamiento pues "se repite mucho el 17: en San José de Gracia es 17 fusilados, según las redes y el inicio de toda la información en redes, en el caso de Querétaro, 17".

"Ver las cosas con mucha objetividad, no hacer apología a la violencia y no estar pensando que si hay violencia se van a beneficiar nuestros adversarios, apostar a la violencia, no. Tenemos que apostar a la paz, al amor al prójimo", comentó. Con información de Milenio.