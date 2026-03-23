Claudia Sheinbaum denuncia uso indebido del agua en México

En medio de una creciente crisis hídrica en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa un tema incómodo: el uso del agua como negocio político.

Durante una de sus recientes conferencias, la mandataria reveló un caso que ilustra lo que, según su gobierno, ha sido una práctica común durante años: el aprovechamiento de concesiones de agua —originalmente destinadas al uso agrícola— para fines comerciales.

El señalamiento

Sheinbaum exhibió que la familia de un diputado del PRI habría utilizado concesiones de uso agrícola para vender agua, una práctica que, de confirmarse, podría representar un uso indebido de un recurso vital.

Este señalamiento no es aislado. Forma parte de una revisión más amplia que el gobierno federal está llevando a cabo sobre miles de concesiones otorgadas en administraciones pasadas. Según la presidenta, muchas de estas concesiones terminaron en manos de políticos o empresarios que encontraron formas de lucrar con ellas.

De recurso público a negocio privado

El problema no es menor. En México, cerca del 76% del agua se destina al sector agrícola, lo que convierte a estas concesiones en un activo estratégico.

Cuando estos permisos cambian de uso —por ejemplo, de riego a comercialización— se abre la puerta a un mercado irregular del agua, donde el acceso deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio.

Sheinbaum ha señalado que estas prácticas incluyen "trampas" para evitar pagos o transferencias ilegales de derechos, lo que distorsiona todo el sistema hídrico del país.

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El fondo del conflicto

Este caso también revela un choque político más amplio. Mientras el gobierno impulsa reformas para recuperar el control del agua y evitar su acaparamiento, sectores opositores han criticado estas medidas, argumentando que afectan a productores y propietarios.

Sin embargo, desde Palacio Nacional se insiste en que detrás de muchas críticas hay intereses que buscan mantener privilegios. La presidenta ha sido clara: el objetivo es terminar con el uso del agua como mercancía en manos de unos cuantos.

Más que un escándalo, un síntoma

El caso de la familia del diputado priista no es solo una denuncia puntual: es una ventana a un problema estructural.

México enfrenta sequías, sobreexplotación de acuíferos y desigualdad en el acceso al agua. En ese contexto, cada concesión irregular no solo representa corrupción, sino también litros que podrían faltar en comunidades enteras.

Lo que está en juego no es solo un conflicto político, sino el control de uno de los recursos más valiosos del país.

El mensaje del gobierno es contundente: el agua no debe ser un negocio oculto, sino un derecho garantizado.

La pregunta ahora es si estas investigaciones se traducirán en sanciones reales... o si quedarán como otro capítulo más en la larga historia de los privilegios en México.