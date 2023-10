"Sembrando borrachos" Mujer rarámuri denuncia que programa federal lo usan para alcohol

Un mujer identificada como Rosalba Loya, que se dijo ser de la etnia indígena rarámuri, habló en el Parlamento Abierto "Presupuesto de Egresos de la Federación para el Campo 2024? donde esta se lanzó contra los diputados y pidió que se enfoquen con el programa "Sembrando Vida".

La mujer, que en un principio habló en su idioma de nacimiento, acusó a los beneficiados por el programa del presidente Obrador de "mantenerse borrachos" con la ayuda que les llega por este programa.

Dijo que "soy del estado de Chihuahua y soy 100% rarámuri y siempre he estado en esto porque yo no quiero que mis hermanos indígenas que les dieron Sembrando Vida, nomás se mantengan borrachos por caguama y todo eso".

"Ahora es sembrando nomás caguamas, sembrando birrias, entonces eso no es, no es vida para nosotros, eso no es vida López", señaló la mujer en referencia al presidente.

"El programa Sembrando Vidas se ha convertido en Sembrando Caguamas. El gobierno ha abandonado al campo": Rosalba, indígena Rarámuri. pic.twitter.com/jjdD5H7Ta5 — Frente Cívico Nacional (@FCN_mx) October 13, 2023

Antes de terminar su discurso, la mujer pidió a los presentes que se unieran y que votaran por Xóchitl Gálvez en las próximas elecciones presidenciales den 2024. Tras terminar su discurso, los presentes le aplauden.