Señala AMLO hashtag de #Narcopresidente

CIUDAD DE MÉXICO 09-Feb-2024 .-El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó ayer que bots del "hampa" han mantenido en tendencia la etiqueta de #Narcopresidente en redes sociales, para atacarlo.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, sostuvo que el hashtag es parte de un plan coordinado para ligarlo al narco.

Esto, tras la publicación de un reportaje de ProPublica que señala indagatorias de la DEA sobre un presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a su campaña presidencial en 2006.

López Obrador cuestionó que el origen de la difusión masiva sea de países de Sudamérica y Europa como Argentina, Colombia y Holanda

"¿Y saben? Lo repito, tuvo 170 millones de vistas y más de la mitad de las vistas, supuestamente, se dieron en Argentina, en Colombia, hasta en Holanda. ¿Quién tiene un aparato de bots, de robots?", cuestionó.

"Porque 170 millones para un mensaje así, 170 millones de vistas, y el doble de los que difundieron en México o que supuestamente vieron en México, quiere decir que en México fueron 80 millones, un poco más".

"¿Cómo? ¿Qué organización? No, estamos hablando de las grandes ligas del hampa de la política y del periodismo. Entonces, esto lo tenemos que ir enfrentando", agregó.

El Jefe del Ejecutivo atribuyó que detrás del hashtag estarían sus opositores del "bloque conservador" e, incluso, parte de una "conspiración" internacional.

"Esto es. Y no dudo que estén metidos los del bloque conservador de México, Claudio X. González y otros más, pero esto tiene una connotación más allá de los grupos opositores del país", recalcó.

-¿Un complot internacional? -se le preguntó.

"Sí, es una conspiración, es un acto de subversión, pero no hacen nada, no pasa nada, porque el pueblo de México es mucha pieza. Y yo espero que esto se termine en el mundo, hay que luchar en contra de esto", respondió.

López Obrador desestimó la respuesta de ProPublica que señaló ataques al periodista Tim Golden por parte de simpatizantes del Presidente luego de publicar su trabajo.

Pidió que el medio estadounidense presente pruebas y celebró que las redes sociales permitan su defensa.

"Benditas redes sociales, porque antes lo sentaban a uno en la mesa de los acusados atado de pies y manos, y a cachetadas, a bofetadas", criticó.

"Ahora pueden usar sus plataformas para decir lo que quieren de un reportero, claro antes nada más eran ellos, y después dar un paso atrás, mientras ejércitos de bots... a ver, pruebas, y amigos amplifican el mensaje a través de internet. Amigos, sí, y de carne y hueso y un pedazo de pescuezo, no robots".

Actualmente, sugirió, los medios de comunicación pueden vender a un político como si fuera un detergente y advirtió que políticos corruptos pagan a periodistas para hacer "trabajo sucio".

"Nada más que aquí toparon con pared, porque nosotros no somos corruptos ni tenemos relaciones de complicidad con nadie y por eso se metieron en un problema", añadió.

"Porque yo no voy a dejar de denunciarlos, no voy a dejar de decir que ese periodista premiado dos veces es un calumniador".

-¿Ejercería alguna acción penal? -se le insistió.

"No, no, no, es mejor el debate abierto, porque esto ayuda más, ser transparente, tenían engañadas a muchas personas", expresó.