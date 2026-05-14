Monzón Mexicano generará lluvias intensas en Baja California y otros estados

¿Se aproxima el Monzón Mexicano?... el fenómeno que genera lluvias torrenciales y que golpeará a estos estados del territorio mexicano

El Monzón de Mexicano está próximo a generarse en el país y como cada año, de finales de junio hasta septiembre, en entidades como Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua, Nayarit y Zacatecas hay un incremento importante de lluvias, así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

El Monzón de Mexicano es un fenómeno que se caracteriza por generar lluvias intensas, aunque no continuas, en regiones del noroeste de México, principalmente en las montañas de la Sierra Madre Occidental y sus alrededores.

¿Qué es el Monzón Mexicano?

Entre los seis monzones anuales, uno de ellos es el de América del Norte también conocido como monzón mexicano. El fenómeno generalmente golpea a nuestro país y el suroeste de Estados Unidos durante el verano, lo que genera lluvias nutritivas para la agricultura junto con amenazas de inundaciones repentinas y vientos violentos.

En este tiempo de transición entre estaciones existe un cambio en la dirección de los vientos, lo cual hace que vientos intensos provenientes del sur arrastren humedad del Golfo de California y el Océano Pacífico hacia el noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos.

El vocablo monzón se deriva de la palabra árabe mausim, que significa estación; por lo tanto, este fenómeno se refiere al cambio estacional en la dirección de los vientos entre el continente y el océano.