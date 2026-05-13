Magistrada pierde la vida tras ataque de abejas en Guadalupe, Zacatecas

Lo que inició como una tarde de esparcimiento familiar el pasado 3 de mayo, terminó en una fatalidad que ha conmocionado a la sociedad zacatecana. Una magistrada local perdió la vida días después de haber sido blanco de un severo ataque de abejas en las instalaciones de la Unidad Deportiva de Guadalupe, donde se desarrollaban torneos deportivos.

De acuerdo con testimonios y reportes de los hechos, el enjambre irrumpió de forma súbita, afectando a al menos seis personas. En un acto de sacrificio, la funcionaria priorizó la integridad de su hijo de tres años; para protegerlo, se despojó de su suéter y lo cubrió por completo, quedando ella expuesta con una prenda ligera.

Esta acción permitió que el menor resultara ileso, pero provocó que las abejas se ensañaran con la magistrada, quien recibió múltiples picaduras en el torso, el rostro y la cavidad bucal. Pese al dolor, la mujer todavía intentó auxiliar a su padre, quien también estaba siendo agredido por los insectos, antes de salir del recinto a solicitar auxilio desesperadamente.

Testigos presenciales señalaron a través de redes sociales una presunta omisión o demora por parte de los cuerpos de rescate. Se menciona que los primeros respondientes en la zona no contaban con el equipamiento de protección necesario para intervenir en un ataque de esta naturaleza, lo que dificultó la atención inmediata de las víctimas.

El padre de la víctima: Logró sobrevivir gracias a que una sudadera con capucha le permitió protegerse parcialmente. Fue dado de alta tras 24 horas de observación en el hospital del ISSSTE.

La magistrada: Fue ingresada de urgencia al Hospital General de Zacatecas. Pese a los esfuerzos médicos, su condición empeoró drásticamente, requiriendo intubación. Finalmente, autoridades de salud confirmaron su deceso a causa de un choque anafiláctico derivado de la cantidad de veneno recibido.