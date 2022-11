Shanquella murió en Los Cabos, México, pero su caso está rodeado de misterio

México.- El plan de Shanquella Robinson, joven originaria de Carolina del Norte (Estados Unidos), era pasar un fin de semana en las playas de México con amigos por su cumpleaños número 25, pero un día después de llegar a Los Cabos (sur de la península de Baja California), murió.

Sus amigos que la abandonaron muerta en México, señalan que Shanquella murió por una congestión alcohólica, pero cada quien tiene una versión distinta de los hechos.

Medios de Estados Unidos señalan que el grupo de siete amigos llegó el viernes 28 de octubre a una zona conocida como Villa Linda y esa misma noche, solo cenaron en grupo.

Salamondra, madre de Shanquella, habló por última vez con su hija esa noche y todo parecía normal.

Menos de 24 horas después, cerca de las 15:00 horas, Shanquella ya estaba muerta.

El caso de la joven estilista ha causado revuelo y su madre exige respuestas de quienes la acompañaron al viaje para saber lo que realmente pasó desde aquel 28 de octubre.

"Me dijeron que no se sentía bien. Que ya no tenía pulso, todos los que estaban con ella dicen cosas distintas".