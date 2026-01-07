Ciro Gómez Leyva responde a críticas sobre intervención de Estados Unidos en Venezuela

Claudia Sheinbaum califica de ´antipatriota´ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestiona las opiniones del periodista y defiende el respeto a la Carta de las Naciones Unidas.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a los comentarios realizados por el periodista Ciro Gómez Leyva en torno a las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela.

La mandataria calificó dicha postura como "antipatriota" y señaló que la detención del presidente venezolano por parte de fuerzas estadounidenses se realizó fuera de todo marco internacional.

´ES UNA VISIÓN MUY ANTIPATRIOTA´: SHEINBAUM SOBRE COLUMNA DE CIRO GÓMEZ LEYVA

Sheinbaum afirmó que minimizar la intervención señalando que no hubo permanencia de tropas estadounidenses en Venezuela no cambia la naturaleza de los hechos:

"Es una visión la verdad muy antipatriota. Y querer decir que no hay invasión porque no se se quedaron las tropas de Estados Unidos en el país, pues también es querer tapar el sol con un dedo. Más allá, repito, de la opinión que se tenga del gobierno de Venezuela, de Maduro, lo que no puede ser es que un país que de tener fuera de todo el marco internacional de las reglas y las normas internacionales a un presidente."

Añadió que, independientemente de la opinión que se tenga del mandatario venezolano, el respeto al derecho internacional debe prevalecer:

"Por más que tu opinión de ese presidente sea en contra. Es un asunto de la Carta de Naciones Unidas, de las normas y las reglas internacionales."

SHEINBAUM SEÑALA QUE DECLARACIONES PODRÍAN RESPALDAR LA INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN MÉXICO

La mandataria también se refirió a las implicaciones que este tipo de acciones podrían tener para otros países, incluido México:

"¿Qué es lo que abre la puerta y por qué ayer lo que decía del Reforma? O sea, que entonces también estaríamos de acuerdo en México de que vinieran por quien sea. Pues no. Aquí hay una La ley es una norma social que garantiza la democracia."

Asimismo, subrayó la importancia del sistema multilateral:

"Y no puede haber una nación por encima de las demás. Para eso hay unas Naciones Unidas por más que ahora no estén funcionando. ¿Para qué se creó Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial? Pues para que hubiera un gobierno multilateral en donde todo el mundo se pusiera de acuerdo con base en ciertas normas aprobadas por todos."

SHEINBAUM CUESTIONA A COMENTÓCRATAS QUE SOBRE APOYO A INTERVENCIÓN DE ESTADOS UNIDOS EN AMÉRICA LATINA

En ese sentido, cuestionó la postura de algunos comunicadores:

"Entonces, esta opinión de varios comentócratas, conductores, que le expliquen, que le expliquen al pueblo de México que están de acuerdo con que Estados Unidos intervenga en el país o en Colombia o en cualquier país del mundo, particularmente en América Latina."

Sheinbaum insistió en que la intervención ocurrió al margen de la legalidad internacional:

"No se puede estar de acuerdo con ella. No le llama él invasión, bueno, tiene que llamarle de otra manera, pero de que llegó Estados Unidos a Venezuela por encima de las normas internacionales y de las leyes de Venezuela fue así."

OPINIÓN DE CIRO GÓMEZ LEYVA DESATA CRÍTICAS: SEÑALÓ A QUINES CONDENARON INTERVENCIÓN DE EU EN VENEZUELA

Por su parte, en un texto publicado en Excélsior bajo el título "No sean hipócritas", Ciro Gómez Leyva criticó a sectores que condenaron la intervención estadounidense, señalando presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano.

En su artículo, el periodista escribió:

"Los que voltearon para otro lado cuando la dictadura de Maduro violó en las mazmorras a cientos de niñas y jovencitas, de niños y jovencitos, cuando torturó a muchachos y ancianos y mató y desapareció a tantos, alzaron ayer la voz condenando ´el prepotente atropello al derecho internacional y a la autodeterminación de los pueblos´."

También señaló que, pese a las condiciones denunciadas, el proceso electoral continuó:

"Los venezolanos apaleados sin clemencia desde 2014 aceptaron en 2024 la ´invitación´ del madurismo para dirimir las diferencias a través de elecciones. La dictadura encarceló a candidatos opositores, le cerró el paso a María Corina Machado, puso en marcha una estrategia de amedrentamiento y, aun así, perdió."

CIRO GÓMEZ LEYVA CUESTIONA A LAS VOCES ´LIBERTARIAS´

Sobre la reacción internacional y regional, el periodista Ciro Gómez Leyva declaró: "¿Qué ocurrió entonces con las voces ´libertarias´ de México y América Latina? Vino el silencio y con él la consumación y el aval del fraude y el horror."

Gómez Leyva afirmó que el vacío diplomático precedió a la intervención estadounidense:

"Hace un año, el 10 de enero, Maduro asumió de nuevo la presidencia ante el vacío internacional, México incluido. Vacío que no fue acompañado por acciones o críticas sobre lo que sucedía en Venezuela. Tuvo que llegar Trump con su política contra los narcogobiernos terroristas y aquí estamos."

Finalmente, concluyó con un llamado a la congruencia:

"Comprendo el recato de no aplaudir una intervención militar ni el anuncio de convertir Venezuela en un virtual virreinato ´hasta que haya una transición segura´. Pero que no lloren quienes avalaron las violaciones de jovencitas y jovencitos y hoy desempolvan el gagá discurso antiimperialista que, en ellos, es siempre beneplácito a las atrocidades. No sean hipócritas."

Las declaraciones de la presidenta y el artículo del periodista reflejan dos posturas públicas contrastantes sobre el papel de Estados Unidos en Venezuela y los alcances del derecho internacional.

Hasta el momento, Ciro Gómez Leyva no ha emitido comentarios al respecto; sin embargo, ha continuado publicando sus columnas de opinión abordando el conflicto que involucra a Venezuela y Estados Unidos tras el secuestro de Nicolás Maduro.