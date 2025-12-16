Nombramiento de Cabeza de Vaca: Sheinbaum exige explicaciones al PAN

Durante la conferencia matutina de este 16 de diciembre, Claudia Sheinbaum fue cuestionada acerca del reciente nombramiento de Francisco García Cabeza de Vaca por parte del PAN.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum ante el nombramiento de Cabeza de Vaca?

Claudia Sheinbaum fue cuestionada durante su conferencia matutina de este 16 de diciembre, sobre el reciente nombramiento del PAN a Francisco García Cabeza de Vaca.

Pues cabe recordar que el PAN nombró al ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca como representante en América del Norte, a lo que la presidenta de México dijo:

"Sin comentarios, la verdad, que ellos expliquen lo que tengan que explicar"

Claudia Sheinbaum

Recientemente, Cabeza de Vaca agradeció a Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, por la oportunidad y la confianza.

"Asumo, con responsabilidad y convicción esta encomienda, pondré todo mi empeño en promover la visión de país que se tiene en Acción Nacional."

Francisco García Cabeza de Vaca