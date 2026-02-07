Sheinbaum respalda a Hugo Aguilar tras polémica por video en la SCJN

La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de la polémica generada por un video en el que se observa cómo dos personas limpian el café derramado sobre sus zapatos, entre ellas Amanda Pérez, directora de Comunicación Social.

El material provocó una oleada de críticas en redes sociales y espacios de opinión, donde se cuestionó la actitud del ministro al permitir que una funcionaria se agachara para limpiar su calzado. Ante esto, Sheinbaum consideró que la controversia ha sido aprovechada por sectores que se oponen al nombramiento de Aguilar y a los cambios recientes en el Poder Judicial.

La mandataria destacó que el presidente de la SCJN ya ofreció una explicación pública y una disculpa por lo ocurrido, lo cual, a su juicio, fue lo correcto. "Malo sería que él no hubiera dicho nada", afirmó, al señalar que cualquier persona puede cometer errores y que lo importante es reconocerlos y aclararlos.

Sheinbaum subrayó que Aguilar emitió un comunicado en el que explicó el contexto del incidente y manifestó que no fue su intención generar una situación incómoda. En ese sentido, insistió en que las críticas se han intensificado debido a la inconformidad de ciertos grupos con el cambio que se dio en el Poder Judicial.

Aunque la presidenta no se pronunció directamente sobre la acción de permitir que Amanda Pérez limpiara sus zapatos, reiteró que el énfasis debe ponerse en que el ministro dio la cara y asumió responsabilidad. Para ella, el episodio ha sido utilizado como un argumento para desacreditarlo más allá del hecho en sí.

¿Qué generó la polémica?

El caso sigue generando debate público, entre quienes consideran el incidente como un error menor y quienes lo ven como un reflejo de actitudes que no deberían normalizarse en los altos cargos del país.