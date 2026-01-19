Sheinbaum celebra llegada de BTS y medidas de Profeco

Sheinbaum celebró públicamente el anuncio y confirmó que el Gobierno Federal, a través de la Profeco, activó medidas preventivas para garantizar una venta de boletos transparente y sin abusos para los fans de BTS. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como histórica la próxima visita de BTS a México, destacando la importancia cultural y social del grupo surcoreano. Desde el Ejecutivo, reconoció que la banda es una de las más influyentes del mundo y que su llegada responde a una demanda sostenida de miles de seguidores mexicanos. Sheinbaum subrayó que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook eligieron a México como una parada clave en su regreso a los escenarios internacionales tras cumplir con su servicio militar, lo que coloca al país en el centro del mapa global del entretenimiento.

Impacto en la comunidad

Al reconocer al fandom ARMY como una comunidad activa y organizada, la mandataria validó su peso no solo cultural, sino también económico, al tratarse de uno de los sectores que más moviliza consumo, turismo y derrama económica. 'Es un grupo que le encanta a los jóvenes'. Durante su mensaje, Sheinbaum destacó el impacto generacional de BTS, señalando que su música conecta de manera directa con millones de jóvenes mexicanos. Para la presidenta, este fenómeno trasciende lo musical y se convierte en un reflejo del intercambio cultural global. 'Es un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes y viene a México... qué bueno que vienen porque era una petición histórica de los mexicanos', expresó la mandataria, marcando un respaldo institucional poco común para un evento de este tipo.

Acciones de la autoridad

Estas palabras fueron interpretadas como un reconocimiento oficial al movimiento ARMY, que durante años impulsó campañas digitales y solicitudes formales para lograr que BTS se presentara en el país. Uno de los mayores temores de los fans es repetir experiencias caóticas en la venta de boletos, marcadas por reventa masiva, fallas técnicas y falta de claridad. Ante este escenario, la Profeco anunció una intervención anticipada. El titular del organismo, Iván Escalante, confirmó que ya existe comunicación directa con el distribuidor oficial de boletos, Ticketmaster, para establecer reglas claras desde el inicio del proceso. Según el funcionario, las preocupaciones expresadas por ARMY México fueron transmitidas sin intermediarios, con el objetivo de garantizar una experiencia justa para los consumidores.

La Profeco informó que vigilará de manera puntual varios aspectos clave durante la venta de boletos para BTS. La intención es prevenir prácticas desleales antes de que ocurran. Los puntos bajo supervisión incluyen: · Transparencia en la liberación de asientos · Candados contra bots y acaparamiento · Claridad en cargos por servicio. La autoridad dejó claro que cualquier irregularidad podrá derivar en sanciones, reforzando el mensaje de que los derechos del consumidor serán prioridad en este megaevento.

Más allá del espectáculo, la llegada de BTS representa un impulso para sectores como turismo, hotelería y comercio. Expertos consideran que será uno de los eventos musicales más importantes de la década en México. El respaldo presidencial y la vigilancia de Profeco envían una señal inédita: el entretenimiento masivo también es un asunto de interés público cuando involucra a millones de consumidores.