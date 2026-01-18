Localizan al Presbítero Gian Claudio

SALTILLO, COAHUILA.- La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila informó la localización de Gian Claudio Beccarelli Ferrari, adulto mayor de 83 años que fue reportado como desaparecido el pasado 17 de enero de 2026 en Saltillo.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre, residente de Monterrey, Nuevo León, salió alrededor de las 15:15 horas del Convento de las Oblatas de Santa Martha, ubicado en la colonia 26 de Marzo, sin que se tuviera conocimiento posterior de su paradero.

Debido a su edad y a que presenta una condición médica que requiere medicación, la alerta generó preocupación entre familiares y autoridades.

Ante la denuncia, la Fiscalía solicitó el apoyo de la ciudadanía para su localización y difundió sus características físicas y vestimenta, señalando que no portaba teléfono celular y que podía presentar desorientación.

Acciones de la autoridad

Fue este 18 de enero de 2026 cuando la Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila confirmó que el adulto mayor fue localizado en el municipio de Saltillo, como resultado de las acciones de búsqueda implementadas tras el reporte.

Las autoridades no detallaron el lugar exacto del hallazgo, pero indicaron que el operativo concluyó de manera favorable. Las instituciones involucradas agradecieron la colaboración ciudadana y reiteraron la importancia de reportar de inmediato cualquier información que contribuya a la localización de personas no localizadas.