Sheinbaum pide recortar mega presupuesto para elección de jueces

La mandataria Sheinbaum reaccionó al mega presupuesto que el Instituto Nacional Electoral aprobó para las elecciones de jueces de este 2025, el cual, es el doble de costosos que las elecciones presidenciales pasadas.

La presidenta señaló que no está de acuerdo con el presupuesto que solicitara el INE por las elecciones, que llega hasta los 13 mil millones de pesos, pidiendo que se mantenga con lo pronosticado por las autoridades.

"No estoy de acuerdo. Entiendo que van a revisarlo nuevamente y sino vamos a mandar un escrito no entendemos como habían dicho que máximo eran 7 mil millones y ahora prácticamente lo están duplicando, se puede llevar a cabo la elección sin un monto tan importante, no hay financiamiento a partidos políticos como en el caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales. Creemos que se pueden hacer con menos recursos", dijo en conferencia de prensa.

Se prevé que este lunes el Consejo General del INE se reúna para discutir si se aprueba este presupuesto o se realizan modificaciones previó a que se envíe la solicitud a la Cámara de Diputados para que se les otorguen los fondos necesarios.

El INE aprobó un presupuesto de más de 13 mil 205 millones de pesos para la elección de cargos públicos, junto con la primera elección de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación.

De ser aprobado, estas elecciones serán las más elecciones más caras de la historia del país.