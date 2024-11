Sheinbaum responde a las críticas de Zedillo

En una emisión especial de su sección "Detector de Mentiras", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió las declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo, quien recientemente la acusó de encaminar al país hacia una autocracia debido a su propuesta de reforma judicial. La confrontación se intensificó tras la publicación de una columna en el Washington Post, en la que Zedillo argumentó que las reformas promovidas por Sheinbaum podrían consolidar un sistema de partido único en México y amenazar la democracia.

La columna de Zedillo: una advertencia contra la centralización del poder

En su artículo titulado Mexico´s president is fueling a constitutional crisis, Zedillo expresó que, aunque celebra que una mujer esté al frente del país, considera que Sheinbaum sigue el proyecto de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, de centralizar el poder. Según Zedillo, las reformas de Sheinbaum, en lugar de fortalecer la democracia, podrían retroceder a México a un sistema en el que los poderes Legislativo y Judicial estuvieran sometidos al Ejecutivo, como en el siglo XX.

Entre las preocupaciones principales de Zedillo se encuentran la desaparición de organismos autónomos y el establecimiento de lo que describió como "supremacía constitucional". Señaló que, de aprobarse la reforma judicial, se reemplazaría a los jueces y magistrados por personas sin las calificaciones necesarias, seleccionadas por su lealtad al partido gobernante. En su escrito, Zedillo destacó que estos cambios minarían los controles y contrapesos fundamentales en un sistema democrático, creando condiciones para una posible autocracia.

Reforma judicial, INE y Guardia Nacional: los puntos de controversia

Zedillo también se refirió a cambios promovidos en otras instituciones, como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Guardia Nacional y el Poder Judicial. Criticó las reformas que, según él, limitan la independencia de estas instituciones:

Intervención en el INE: Según Zedillo, las reformas en el INE ponen en riesgo su imparcialidad, afectando directamente las elecciones en el país.

Reformas al Poder Judicial: Advirtió que los cambios en el sistema judicial debilitarían su capacidad de actuar como un contrapeso, lo cual, en su opinión, es clave para evitar una concentración excesiva del poder en el Ejecutivo.

Supremacía Constitucional: El expresidente considera que esta reforma específica busca limitar el derecho de revisión en la Suprema Corte, restringiendo el alcance del tribunal para analizar decisiones del Ejecutivo.

¿Qué significa una autocracia y por qué México podría enfrentarse a una?

En su columna, Zedillo utilizó el término "autocracia" para describir un futuro posible bajo el liderazgo de Morena, el partido de Sheinbaum. En este contexto, la autocracia se refiere a un sistema donde el poder se concentra en una sola figura o en un grupo selecto, limitando el papel de la ciudadanía en el gobierno y restringiendo los contrapesos que definen una democracia. Para Zedillo, las reformas podrían convertir a México en un sistema de partido único, algo que, de materializarse, sería un retroceso significativo para el sistema democrático del país.

La respuesta de Claudia Sheinbaum: crítica y aclaraciones

En su respuesta a Zedillo, Sheinbaum defendió la reforma judicial y rechazó los señalamientos del expresidente, señalando que su artículo, en lugar de publicarse en medios mexicanos como Reforma o El Universal, fue lanzado en el Washington Post, dirigido a una audiencia estadounidense. La presidenta expresó su sorpresa y cuestionó la intención detrás de la elección del medio, insinuando que Zedillo parece dirigir sus mensajes hacia Estados Unidos más que a la población mexicana.

"¿Lo publicó en un periódico de circulación nacional? No. ¿En sus redes? No. Lo publica en un periódico de Estados Unidos, The Washington Post. ¿A quién le está hablando con esa publicación? ¿Al pueblo estadounidense, al gobierno de Estados Unidos?", expresó Sheinbaum, señalando que esta elección de plataforma refleja la falta de conexión de Zedillo con el público mexicano.

Recordando el pasado: Sheinbaum apunta a la historia de Zedillo

Durante su intervención, Sheinbaum no solo defendió su proyecto, sino que también cuestionó el legado de Zedillo en el ámbito judicial. Recordó cómo, durante su mandato, el expresidente impulsó reformas constitucionales que le permitieron nombrar a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la premisa de crear un poder judicial "independiente", que según Sheinbaum, en realidad favorecía los intereses del Ejecutivo.

La presidenta mencionó también la intervención de Zedillo en el rescate bancario del Fobaproa, una medida polémica que utilizó fondos públicos para cubrir deudas privadas durante la crisis económica de los 90. Según Sheinbaum, los ministros de la Corte designados por Zedillo no actuaron con independencia en temas clave como este.

Además, Sheinbaum destacó las privatizaciones impulsadas por Zedillo en sectores estratégicos, como los ferrocarriles y el sistema eléctrico, que fueron duramente criticadas por la falta de beneficios para la población.

El "Detector de Mentiras": Desmintiendo a Zedillo

El segmento "Detector de Mentiras", que usualmente se reserva para los miércoles, se transmitió este lunes debido a la relevancia de la columna de Zedillo. En este espacio, el Gobierno Federal presentó un análisis para contrarrestar las afirmaciones del expresidente, cuestionando varios puntos:

Independencia del Poder Judicial bajo Zedillo: El gobierno de Sheinbaum sostiene que Zedillo creó un Poder Judicial subordinado, que favoreció al Ejecutivo.

Recuperación económica post-crisis de 1995: El análisis sugirió que, contrario a lo que afirma Zedillo, la recuperación económica no fue exclusivamente resultado de sus políticas, sino de ajustes severos que afectaron a la población.

Privatizaciones y derechos humanos: La administración de Sheinbaum cuestionó el supuesto beneficio de las privatizaciones realizadas bajo el mandato de Zedillo y su compromiso con los derechos humanos en el país.

El impacto político de la confrontación

Miguel Elorza Vásquez, coordinador de Infodemia, presentó un video en el que se exponía la relación de Zedillo con el sistema judicial y lo calificó como un "defensor del Poder Judicial corrupto que él creó", mostrando la influencia que el expresidente ejerció sobre la SCJN durante su administración.

La controversia entre Sheinbaum y Zedillo ha captado la atención pública, intensificando el debate sobre la dirección que tomará México en los próximos años. Para Sheinbaum, sus reformas buscan fortalecer un sistema judicial más accesible y menos dependiente de intereses externos. En contraste, Zedillo y otros críticos aseguran que estos cambios amenazan la democracia mexicana y pueden concentrar el poder en un solo partido.

La opinión pública está dividida, mientras que el tema de la independencia judicial se perfila como una de las principales discusiones en la política mexicana. La confrontación entre Sheinbaum y Zedillo revela no solo las diferencias de ideología, sino también la lucha por definir el rumbo de la democracia en México en el siglo XXI.