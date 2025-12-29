Claudia Sheinbaum descarta "rebelión interna" en la SEP y responde a rumores

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se burló de la "rebelión interna" que Marx Arriaga Navarro está llamando a hacer dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Claudia Sheinbaum aseguró que el poder de la Cuarta Transformación no lo tiene una sola persona sino "el pueblo de México". Además, apoyó la libertad de pensamiento.

La presidenta de México se burla de la idea de una rebelión interna en la SEP.

Después del llamado que Marx Arriaga, Director General de Materiales Educativos, hizo sobre los libros gratuitos de la SEP el 25 de diciembre, la presidenta de México fue cuestionada al respecto. Claudia Sheinbaum se burló de que llamaran "rebelión interna" a los "Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y sus Libros de Texto Gratuitos", que Marx Arriaga quiere hacer en la SEP.

"¿Cuál rebelión interna? Cuál rebelión interna (...) Es normal que haya debate interno (...) Está bien que haya ideas distintas, lo que es importante es que se trabaje en equipo". Asimismo, señaló que "depende" de Marx Arriaga la decisión de seguir en su cargo actual en la SEP pese a que no está de acuerdo en cómo lo está llevando Mario Delgado y el rumbo de Morena en la presidencia actual.

Sheinbaum apoya la libertad de pensamiento y el debate interno en la Secretaría de Educación Pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló de las acusaciones de Marx Arriaga sobre la SEP y su gobierno, defendiendo el trabajo que hace Mario Delgado. Claudia Sheinbaum aseguró que "es normal" que exista "debate interno" en la SEP sobre el trabajo que se está haciendo, sosteniendo que el papel de Mario Delgado frente a esta institución "es muy buen trabajo".