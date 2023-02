"Sí hay agua en NL para la instalación de Tesla": Samuel García a AMLO

Samuel García, Gobernador de Nuevo León, respondió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que en el estado sí hay agua.

Lo anterior, para la instalación de la planta de Tesla, luego de que el mandatario dijera que no permitiría dicha operación si la entidad no cuenta con el recurso potable.

Tras encabezar la ceremonia por el Día de la Bandera, el Gobernador aclaró que la empresa de Elon Musk sí requiere de agua, pero es tratada y en el estado hay 3 mil litros, de los cuales sólo se requieren menos de 100 litros por segundo.

"Nosotros vamos a trabajar con Tesla de la mano para ir comprobando que no utilizan agua de consumo humano, que la que usan es tratada y es mínima", dijo García.

Agregó que está dispuesto a reunirse con el mandatario López Obrador, para aclarar que Tesla no requiere de mucha agua y que la que usa no es potable sino tratada, con lo cual no hay riesgo de que la población se quede sin dicho recurso.

"Si no hay agua no, no habría posibilidad, sencillamente no se entregarían los permisos, no es factible", indicó anteriormente el titular del Ejecutivo en conferencia desde Palacio Nacional.