Si yo pierdo, me voy: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO. – El presidente del País, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que sí el próximo diez de abril en el marco de la consulta de revocación de mandato que organiza el Instituto Nacional Electoral, él no gana, renunciará, aunque no se alcance la cifra mínima de votos.

AMLO, reto a sus adversarios políticos y a las personas que no simpatizan con su gobierno a participar en el ejercicio democrático del próximo diez de abril y manifestar su repudió a su gobierno.

"Sí esta mal el gobierno, sí no les gusta como gobierno, pues tienen la oportunidad. Yo creo que no me van a multar por decir que va a haber una consulta el día diez de abril...se le va a preguntar a los ciudadanos, ¿quieres que continué el presidente, o que renuncie?".

Dijo que el diez de abril los ciudadanos con toda libertad tendrán la oportunidad de poder ir a votar, "se van a contar todas las boletas y ahí se va a saber. Si yo no tengo la mayoría me voy. Dejó la presidencia", aseguró.

Dijo que aunque para efectos legales, para que la consulta tenga un carácter vinculatorio se necesita que participe el 40% de la población empadronada, aseveró que sí él pierde, "me voy".

Dijo que lo ideal es que todos los mexicanos participaran en la consulta ciudadana de revocación de mandato, porque a decir de AMLO, se trata de un evento "inédito, es la historia, como nos la vamos a perder".

Reiteró que si hay tantos inconformes con su gobierno y "quienes piensan que estábamos mejor antes, pues tienen esa posibilidad de expresarlo de manera pacífica".

Al hablar de la revocación de mandato López Obrador negó que estuviera infringiendo alguna ley "porque no estoy diciendo que se incline la población por una postura".

Finalmente, declinó opinar sobre el Instituto Nacional Electoral, "no me quiero meter", responde López Obrador sobre las declaraciones de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, quien dijo que los morenistas desconocen las leyes de su propio partido, ante la veda electoral por la revocación de mandato.