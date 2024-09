Sian llora y pide perdón a México

Sian Chiong se hizo tendencia en redes, tras romper en llano y disculparse con México por las malas actitudes que tuvo en 'La Casa de los Famosos'.

Durante su gira de medios, el cubano fue cuestionado y confrontado por haber jugado sucio, dañando a varios de sus compañeros, entre ellos a Gala Montes.

Cecilia Galliano y Mauricio Garza le mostraron una fotografía en la que aparece junto a Montes, con quien grabó una novela, y al ver la imagen, Chiong se mostró arrepentido por dar a la segunda finalista del reality.

"Tuve la oportunidad de hacer esta novela que se llama ´La mexicana y el güero´, donde conocí a Galita y a Julio Camejo. Una amistad muy linda, si algo que me ha dolido de acá es, aparte muchas cosas que hice, que me arrepiento mucho...", expresó conteniendo las lagrimas.

Galliano y Garza siguieron mostrándole más fotos, y fue ahí cuando el cubano rompió en llanto y se disculpó con México, destacando saber en qué momento se perdió dentro del juego.

"Veo esto y digo ¿En qué momento me perdí? Lo siento México. Si acepté entrar fue porque pensaba que iba a poder seguir siendo yo, no me iba a perder nunca.

"Siempre he estado muy orgulloso de la educación que me dieron mis padres, de quién soy... y me perdí", agregó.

El joven actor reconoció haber dañado a algunos de los habitantes con sus malas actitudes, y reveló que solo quería jugar, pero las cosas no le salieron como él esperaba.

"Lo único que le pido al público una disculpa y lo siento a todos los que les hice daño, solo quería jugar. Y no me salió, lo siento", concluyó.

Finalmente, Cecilia Galliano se conmovió, lo abrazó y le dijo: "Todos en esta vida venimos a aprender cosas... Esto fue una gran experiencia y eso no se pierde por un momento. El amor no se pierde por una acción, estoy segura que cuando tú hables con Gala... No has fallado, es parte del aprendizaje".