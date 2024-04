¡Sin adeudos en Coppel! Así apareció la cuenta de "Mario" ¿y tu cuenta?

Guasave, Sinaloa. "Mario" acudió como regularmente lo hace a una de las tiendas Coppel a reportar su abono mensual, desconocía de las fallas que tuvieron en los sistemas producto de un ciberataque que la misma empresa confirmó, la sorpresa para él fue que el adeudo de los 7 mil 900 pesos que tenía, se esfumó, ya no existe, por lo menos hasta el momento.

Con la responsabilidad que le caracteriza, después de escuchar la explicación del personal de la sucursal, acudió a revisar en la plataforma de Coppel se adeudo, sin embargo, es uno de esos canales que no se ha podido normalizar y fue por ello que prefirió acudir a la matriz de la empresa para aclarar su situación y abonar lo correspondiente, el punto es que también le apareció en ceros.

"El viernes iba a abonar de una deuda que tenía de diciembre, de los regalos y eso, ropa, debía, según yo, como 7 mil 500 pesos y mi abono mensual es de 759 pesos, y cuando fui a abonar a la Coppel pues no me aparecía deuda, les di mi tarjeta y solo ellos checan la deuda que tenga, les dije que iba a abonar, la muchacha me dijo que no aparecía, que a lo mejor en la matriz me resolvían. Cuando llegué a la matriz di mi tarjeta y dije que quería abonar, me dijeron que tampoco, que estuviera pendiente, que habían tenido inconvenientes, pero que a lo mejor me podría aparecer después, yo espero que no me aparezca, serían 7 mil pesos menos que no tendría que pagar", dijo sonriendo el cliente de Coppel.

Como secuela del ciberataque sufrido por la empresa Coppel se han estado viendo situaciones de este tipo, por ello la empresa puso a disposición de los clientes el número telefónico 800 220 77 35 y al correo electrónico atencion@coppel.com para cualquier duda.

Habría que destacar que en la misma visita que "Mario" hizo a la sucursal se encontró con casos en los que un cliente reclamaba que de 3 mil pesos de adeuda que tenía se le elevó a 60 mil y fracción, caso en el que el ciberataque no le resultó nada conveniente.