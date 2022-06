Sufren en Nuevo León con salida de agua sucia

Ya sea porque no hay servicio de agua o porque la calidad del mismo líquido no es buena, los neoloneses sufren día tras día dolores de cabeza provocados por el desabasto que ha hecho que Agua y Drenaje de Monterrey tome decisiones drásticas que no han caído nada bien en el humor de los ciudadanos.

Y recientemente, una persona de El Carmen evidenció la calidad de agua que sale de sus llaves, siendo esta totalmente de color café.

"En El Carmen, colonia Buena Vista, apenas empieza a salir el agua, pero así, bien sucia", redactó el usuario Leoncio Rubio, quien "decoró" su fotografía con un emoji de una carita lamentándose.



La publicación fue hecha a las 6:25 de esta mañana de lunes, horario que, se supone, todo Nuevo León tiene agua, ya que está dentro del rango de las 4:00 a las 10:00 horas.

A pesar de que es una situación delicada, muchos internautas tomaron con humor la noticia y bromearon al respecto, señalando que el ciudadano estaba recibiendo café o chocolate.

El flujo de agua turbia, azulada, o como en este caso, sucia, es una constante para las familias de Nuevo León, quienes todos los días le reclaman a Agua y Drenaje de Monterrey el servicio que les ofrece y por el que además tienen que pagar.

La sequía en el estado es profunda y las lluvias siguen siendo esporádicas, cosa que no ayuda en lo absoluto para que las presas de la entidad logren recabar un poco de agua que pueda sanarlas de la crisis en la cual se encuentran, sobre todo la Presa ´La Boca´, con ubicación en el municipio de Santiago.