Gobierno francés toma medida contra Shein por contenido ilegal

Suspenden temporalmente en Francia a Shein hasta que demuestre que cumple con la ley

PARÍS- El Gobierno francés inició este miércoles el procedimiento para suspender temporalmente en Francia la plataforma china de comercio electrónico Shein hasta que demuestre que «todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes» en el país.

"Por instrucciones del primer ministro (Sébastien Lecornu), el Gobierno suspende Shein temporalmente para que la plataforma demuestre a las autoridades que todo su contenido cumple con las leyes y regulaciones vigentes", informó el equipo del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en un comunicado. Los miembros del Gabinete de Lecornu analizarán la situación "dentro de 48 horas", según la escueta nota.

Poco después, Shein anunció en un comunicado que suspende la venta en Francia de productos ofrecidos por vendedores externos tras el escándalo por la venta de muñecas sexuales con apariencia de niñas.