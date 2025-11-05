Fátima Bosch denuncia agresión en certamen de belleza con respaldo de Sheinbaum

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el caso de Fátima Bosch en Miss Universo?

El drama y la humillación que vivió Fátima Bosch por alzar la voz durante el certamen de belleza Miss Universo, realizado en Tailandia, no pasaron desapercibidos en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria aprovechó el espacio para reconocer a la tabasqueña, asegurando que siempre es mejor romper el silencio y denunciar cuando se es víctima de agresión.

"Mi reconocimiento, porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ´no estoy de acuerdo´. Me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz", expresó la titular del Ejecutivo federal.

La presidenta recordó que incluso a ella llegaron a decirle esa frase. "¿Cómo que ´calladita te ves más bonita´? Entonces eso no. En los eventos públicos siempre digo: las mujeres nos vemos más bonitas cuando alzamos la voz y participamos, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de nuestros derechos", afirmó.

De esta forma, Sheinbaum Pardo reiteró su apoyo a la modelo mexicana, quien denunció públicamente una agresión por parte de los organizadores del certamen.