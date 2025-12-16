El diputado Tafolla reitera que el crimen de Carlos Manzo es político

Carlos Bautista Tafolla, diputado local en Michoacán por el Movimiento del Sombrero, reiteró que el asesinato de Carlos Manzo fue un crimen político y se busca saber quién fue el autor intelectual.

"Me tiene muy intrigado que se quiera tapar a un político... no vamos a descansar hasta que sepamos quién es el autor intelectual... fue una muerte anunciada, mencionaba tres nombres, el de Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos... eran personas que él mencionaba... yo tengo la confianza de que vamos a saber que fue un crimen político", mencionó Tafolla.

No obstante, contó a Azucena Uresti en Grupo Fórmula que al hablar de avances con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), le dijo que no se puede acusar directamente a una persona a pesar de que Carlos Manzo los había responsabilizado si algo le llegaba a pasar.

Tafolla insiste en que no se debe encubrir a integrantes de Morena. Carlos Bautista Tafolla dijo que le preocupan los encubrimientos dentro de los partidos políticos, en referencia a Morena, y que el caso no haya sido atraído por la Fiscalía General de la República (FGR). También señaló que le preocupa que la Fiscalía de Michoacán esté encabezada por un morenista, en referencia a Carlos Torres Piña.

No obstante, dijo que solo les queda confiar y que finalmente lo hace respecto a Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador; Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán; Omar García Harfuch, de SSPC; y Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). De la misma manera incluyó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien recordó les prometió que van a dar con el autor intelectual independientemente de una situación partidista.

Carlos Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, insistió en que duda que haya sido el crimen organizado el responsable del asesinato de Carlos Manzo debido a que no hacía decomisos, por lo cual no los afectaban de manera directa y recordó que llevaba 40 % de preferencias para ser gobernador de Michoacán: "¿A quién realmente le estorbaba?".

Tafolla apoya que el jefe de escolta haya huido porque el 'tema está politizado'. Carlos Bautista Tafolla dijo que apoya que el jefe de escoltas de Carlos Manzo, José Manuel Jiménez Miranda, haya huido porque dijo que están afectando su moral. Insistió en que el tema está politizado y que no debieron encarcelar a los siete escoltas que están investigando, aunque reconoce que pudo haber filtraciones pero solo por parte de uno.

"Él está haciendo bien las cosas al irse... no es posible que por un crimen político, que no tengan pruebas, nada más te metan a la cárcel y destruyan tu moral, es un general...".

Señaló que hay actos injustos para los siete escoltas pues solo reconoce un presunto escolta infiltrado.