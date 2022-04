Taxista revela mas sobre la noche que desapareció Debanhi

El chofer que vio por última vez a Debanhi Escobar, joven que desapareció y encontraron su cuerpo al interior de una cisterna perteneciente al motel Nueva Castilla en Nuevo León, dio más detalles de los momentos previos en que la estudiante de derecho bajó de su automóvil.

Juan David Cuéllar, taxista involucrado al caso de Debanhi, confesó que la joven y sus amigas solicitaron de sus servicios mediante una aplicación, sin embargo, dijo que el primer destino no fue la Quinta Diamante en el municipio de Escobedo, lugar en donde se efectuó una fiesta a la que asistieron antes de su desaparición, sino que su primera parada la direccionaron hacia San Nicolás de los Garza, pero al llegar se percataron que era demasiado tarde para el primer evento al que tenían contemplado asistir.

De acuerdo con Cuéllar, durante el trayecto hacia San Nicolás de los Garza, Debanhi viajó en el asiento de adelante y las presuntas amigas, Sarahí e Ivonne, en la parte de atrás; al llegar a la fiesta fueron recibidas por un grupo de jóvenes los cuales les hicieron ver que ya había concluido, motivo por el que le solicitaron que las trasladara al municipio de Escobedo.

David Cuéllar dijo que las amigas de Debanhi le proporcionaron la ubicación de su domicilio (Foto: Televisa Monterrey)

El conductor confirmó que una de las amigas de Debanhi le pidió su número telefónico para que fuera él mismo quien las recogiera y llevara a su domicilio al concluir la fiesta en la Quinta Diamante. Aunado a ello, Juan David dijo que cerca de las 4 de la mañana regresó por la joven.

Al momento de subirse al carro, el chofer recordó que Debanhi le dijo: "Dale, dale, ya dale. Ya arranca, ya arranca"; sin embargo, no especificó los motivos de los dichos de la joven, pues aseguró desconocerlos.

Tras obedecer la petición de Debanhi, Cuéllar señaló que la joven le pidió que se detuviera unos metros más adelante de la Quinta Diamante, posteriormente comenzó a llorar, según lo narrado por el chofer en entrevista con N+ Monterrey.

Mientras estaba detenido el carro de Cuéllar, las amigas de Debanhi pasaron en otro auto. "Ella las ve que pasan y ahí es cuando ella empieza a decir que yo la traía en la fiesta, le digo: ´no amiga, yo no te traía en la fiesta, yo estaba trabajando´", aseguró Juan David.

"Ella voltea enojada, como si yo le hubiera hecho algo en la fiesta. Porque ella mencionaba mucho que yo andaba con ella en la fiesta. Yo creo que se confundió", añadió.

Ante ello, el taxista comentó que Debanhi le solicitó que la dejara en otra Quinta, la cual se encontraba sobre esa misma cuadra, a lo que él accedió ya que, según sus declaraciones, confió en que no le pasara nada debido a que se encontraban personas cerca a la ubicación. No obstante, Cuéllar mencionó que la joven le volvió a pedir que la dejara en otro lugar, pero él se negó.

Sobre la foto que le tomó, Cuéllar dijo que le contó a uno de sus compañeros la situación por la que atravesó (Foto: Instagram/@debanhi.escobar)

"Le digo: ´no, ahí no amiga, porque es monte y es muy peligroso. No te puedo dejar ahí´", después de ello, Cuéllar indicó que Debanhi accedió a ser llevada a su domicilio, dirección que conocía porque sus amigas se las habían proporcionado cuando recogió a la joven.

Rumbo a su hogar, el chofer contó que le pidieron que se detuviera. Debanhi bajó del auto y, de acuerdo con Cuéllar, esperó para ver si la joven cambiaba de decisión y decidía retomar el viaje, pero no fue así.

"Yo volteo a verla y pienso que va a vomitar. Me paré, ella quita el seguro y ella se baja. Se baja sobre la lateral de la carretera (...) yo me quedé ahí un minuto, después veo que se brinca al camellón. Yo seguí estacionado alrededor de tres minutos, para ver si ella se arrepiente, pero al no ver reacción de ella yo me retiro", narró el conductor.

Juan David negó las acusaciones de Mario Escobar sobre un presunto acoso de su parte (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Sobre la polémica que se viralizó en redes sociales después de que se diera a conocer su desaparición y que fue el mismo chofer que la tomó, Cuéllar confesó: "En esos 3 minutos yo le comunico a un amigo que me está pasando esta situación y a las amigas de que vinieran por ellas".

Finalmente, acerca de las acusaciones que hizo Mario Escobar, padre de Debanhi, sobre un presunto acosó de su parte, Juan David volvió a negar que agredió a la joven.

Con información de INFOBAE