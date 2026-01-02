Sismo de 5.1 en Guerrero activa alerta en CDMX: Claudia Sheinbaum

La mañana de este viernes 2 de enero de 2026, un sismo con epicentro en el estado de Guerrero activó los protocolos de emergencia en la capital del país. El movimiento telúrico provocó que las alertas sísmicas resonaran en la Ciudad de México a las 07:18 horas, obligando al desalojo inmediato de Palacio Nacional mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezaba su tradicional conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el reporte preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor tuvo una magnitud de 5.1 con epicentro a 34 kilómetros al oeste de Tecpan, Guerrero, con una profundidad de 10 kilómetros.

Desalojo en Palacio Nacional

El incidente ocurrió cuando la mandataria se encontraba respondiendo preguntas de los medios de comunicación. Al escucharse el sonido de la alerta:

Protocolo de seguridad: La presidenta mantuvo la calma e instruyó al personal de comunicación y a los reporteros a seguir las rutas de evacuación hacia el Patio Central.

Suspensión temporal: La transmisión en vivo de la "Mañanera" se interrumpió durante aproximadamente 15 minutos mientras se realizaba la revisión estructural del recinto histórico.

Reanudación: Tras confirmarse que no había daños, Sheinbaum regresó al estrado para informar que se había comunicado de inmediato con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y con el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres.

Saldo en la Ciudad de México y Guerrero

Las autoridades de Protección Civil iniciaron sobrevuelos con los "Cóndores" y recorridos terrestres para evaluar posibles afectaciones:

Ciudad de México: Se reportó una percepción ligera en la mayoría de las alcaldías. No se registraron daños materiales ni personas lesionadas. El Metro y el Aeropuerto Internacional (AICM) reanudaron operaciones normales tras una breve pausa de verificación.

Guerrero: En el epicentro (Tecpan de Galeana), el sismo se sintió de forma fuerte, provocando crisis nerviosas entre la población. Las autoridades estatales confirmaron que, hasta el momento, solo hay reportes de caída de objetos menores en algunos comercios, sin daños a la infraestructura crítica.

Estado de México y Morelos: El sismo también fue perceptible en algunas zonas colindantes, activando igualmente los protocolos locales sin novedades mayores.

Cultura de la Prevención

Este es el primer evento sísmico relevante del 2026. La presidenta Sheinbaum aprovechó el regreso a la conferencia para destacar la importancia de la cultura de prevención y la eficacia del sistema de alerta sísmica, el cual permitió un tiempo de anticipación de casi 50 segundos en la Ciudad de México antes de que las ondas fueran perceptibles.

Protección Civil Nacional recordó a la ciudadanía mantener lista su mochila de emergencia y revisar las instalaciones de gas y luz tras cualquier movimiento telúrico, ya que las réplicas menores podrían continuar en las próximas horas.