JUSTICIA DE BRASIL NIEGA PRISIÓN DOMICILIARIA A JAIR BOLSONARO PESE A COMPLICACIONES DE SALUD

BRASILIA, BRASIL— En el primer día del 2026, el panorama jurídico del expresidente Jair Bolsonaro se ha tornado aún más sombrío. Un tribunal federal de Brasilia rechazó formalmente la solicitud de su defensa para concederle el beneficio de prisión domiciliaria, argumentando que, a pesar de sus recientes problemas de salud, las condiciones en su lugar de reclusión son adecuadas para brindarle la atención médica necesaria.

La justicia brasileña argumenta que las condiciones de reclusión son adecuadas.

La decisión llega tras una semana de incertidumbre médica en la que el exmandatario fue trasladado de urgencia a un hospital militar debido a una nueva obstrucción intestinal, secuela del apuñalamiento que sufrió en 2018.

Los Argumentos del Tribunal

El juez a cargo de la causa determinó que no existen elementos suficientes para considerar que la vida de Bolsonaro corra un riesgo inminente dentro del sistema penitenciario. Los puntos clave del fallo incluyen:

Capacidad Médica: El sistema de salud del centro de reclusión donde se encuentra cuenta con el equipo técnico para monitorear su estado postoperatorio.

Gravedad de los Cargos: La justicia enfatizó que la naturaleza de los delitos por los que se le investiga —que incluyen intento de golpe de Estado y malversación de bienes públicos (el caso de las joyas)— exige que permanezca bajo custodia física estricta para evitar cualquier riesgo de fuga o interferencia en las investigaciones en curso.

Informe Forense: Médicos legistas del Estado dictaminaron que su condición es "estable" bajo tratamiento farmacológico, lo que contradice la versión de sus abogados, quienes calificaban su estado como "crítico y debilitado".

Bolsonaro apela la decisión, alegando violaciones a sus derechos humanos.

Reacciones y Tensión Política

La negativa ha encendido nuevamente los ánimos entre los simpatizantes del "bolsonarismo", quienes denuncian una supuesta persecución política y un trato "inhumano" hacia el exlíder.

Defensa Legal: Los abogados de Bolsonaro anunciaron que apelarán ante el Supremo Tribunal Federal (STF), alegando que el rechazo viola los derechos humanos básicos del exmandatario dada su edad (70 años) y su historial clínico de múltiples cirugías.

Impacto en la Oposición: Líderes de la derecha brasileña han utilizado este fallo para movilizar a sus bases en este inicio de año, calificando la decisión como un acto de "venganza judicial".

Gobierno de Lula: Por su parte, la administración actual ha mantenido una postura de respeto a la autonomía del Poder Judicial, reiterando que "nadie está por encima de la ley".

El estado de salud de Bolsonaro se deteriora mientras enfrenta graves cargos.

Desde su ingreso a prisión a finales de 2025, Bolsonaro ha sido hospitalizado en tres ocasiones. Su círculo cercano asegura que ha perdido peso considerablemente y que sufre de cuadros de depresión severa. Sin embargo, para la fiscalía, estas complicaciones son tácticas dilatorias para evitar el avance de los juicios que podrían culminar en sentencias de décadas de cárcel.

El 2026 comienza así con una de las figuras más polarizantes de América Latina lidiando simultáneamente con el deterioro de su salud física y el colapso de su libertad jurídica.