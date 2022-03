Tendrá hoy Bronco audiencia a las 16;00 horas; se definirá sí sigue en la cárcel

MONTERREY, MÉXICO. - A las 16:00 horas el exgobernador Jaime Rodríguez será presentado ante un Juez, donde el Ministerio Público le imputará el delito de desvío de recursos por el caso de las broncofirmas.

La diligencia se llevará a cabo por medio de una videoconferencia desde el Centro de Reinserción Social No. 2, donde se encuentra internado desde ayer.

Un Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) formulará la imputación con detenido, en caso de orden de aprehensión.

En la audiencia se definirá si se le vincula a proceso y qué medida, ya sea cautelar, se tomará contra el exgobernador, dijo una fuente.

Los abogados buscan que Jaime Rodríguez siga el proceso sin permanecer recluido en el Penal.

El exgobernador pasó su primera noche en el Penal de Apodaca a la espera de su audiencia con un Juez de Control programada para esta tarde.

Desde las 6:00 horas la jornada en el Penal de Apodaca se ha efectuado con normalidad.

Familiares de internos ingresaron a las visitas programas desde las 8:00 horas, sin alguna alteración en el protocolo de visitas.

A las 9:00 horas el abogado de "El Bronco", Gabriel García ingresó al Penal sin hacer comentarios.

AMLO se manifestó en contra de la difusión de las fotografías del exgobernador

En el marco de su conferencia Mañanera, realizada en el Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador, aseguró no tener ninguna relación con la detención de "El Bronco": "Yo me entera ayer ya cuando lo habían detenido, porque no es nada vinculado con el gobierno federal. Aclararlo esto".

En este contexto, pidió que no se utilice la ley para venganzas políticas, "no se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad. Se debe de informar cuales fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas y transparentar todo".

El presidente de México, expresó que lo que no le gustó ya que afecta la dignidad del detenido, "fueron las fotos que le tomaron. Eso no... No es asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver con el honor y con la dignidad y como decía Don Quijote, "por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida"", sostuvo el presidente.

Recordó que una situación similar se registró con la reciente detención del expresidente de Honduras que lo encadenaron frentes a los medios de difusión, "no se deben de permitir. No me gustaron las fotos y ojalá que no vuelvan a suceder".

Destacó que pese a su inconformidad con el manejo mediático que se le dio a la detención del exgobernador, no intervendrá toda vez que respeta la soberanía del estado de Nuevo León, "ellos son independientes, son autónomos de sus decisiones". Con información del Norte.